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Хоккейный матч «Шахтера» и «Юности» 14 октября в Солигорске: итоги

14.10.2017 - 23:40

Новости Беларуси. Лидеры белорусской хоккейной Экстралиги – «Шахтер» и «Юность» – встречались 14 октября в Солигорске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для команд это вторая очная дуэль за три дня. В четверг в столице «горняки» добились успеха 3:2, но сегодня фортуна была уже не на их стороне. Парни Михаила Захарова проиграли первый период 0:1, однако в дальнейшем переломили ход встречи.

На руку гостям сыграли удаления в составе «Шахтера», благодаря которым Юность забросила все три шайбы в основное время.

Правда, этого оказалось недостаточно, чтобы победить – по истечении 60 минут на табло горели равные цифры. Судьбу игры в итоге решил овертайм: за минуту до его окончания все вопросы снял Максим Парфеевец, оформивший хет-трик. Эта определяющая шайба также была забита минчанами в большинстве.

Из других результатов субботы отметим погром в дерби Гродненской области.

«Неман» не оставил камня на камне от «Лиды» – 10:0. «Химик» второй раз кряду оказался сильнее «Витебска», «Металлург» оставил не у дел гомельчан, а «Могилев» уверенно справился с аутсайдерами из Бреста.

Хоккейный матч «Шахтера» и «Юности» 14 октября в Солигорске: итоги

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