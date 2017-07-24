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Холодное лето может привести к дефициту сладкого янтаря в стране: сумеют ли пчеловоды накормить белорусов мёдом?

24.07.2017 - 21:32

Новости Беларуси. Холодное и дождливое лето заметно ударило по сельскому хозяйству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно это почувствовала на себе самая метеозависимая отрасль – пчеловодство. На пасеках трудолюбивые насекомые в ожидании солнца – количество собираемого лакомства упало. Причем это заметили и пасечники соседних стран.

Они не писали заявление на отпуск, но вынуждены в нем находится последние пару месяцев. Нестабильная погода загнала пчел почти в спячку – сейчас они больше поедают нектар, нежели собирают. И все-таки пасечник Валерий Науменко не намерен отдавать победу природе – бочка дегтя набралась, пора бы и ложечку меда заполучить.

Валерий Науменко, пчеловод:
Чувствуется что пчелам надо летать а здесь постоянно дождь, они сидят едят то, что отложили. Тем не менее, все складывается пока на хороший урожай.

Ветры бушуют – соты пустуют. Народная поговорка в целом не врет. Пока сохранить хороший сбор Валерию Николаевичу помогает сын, и даже маленькая внучка. В семье медовому дефициту сказали – нет!

Алексей Волков, корреспондент:
В этом улье одновременно обитает до 80 тысяч пчел. За сезон, а это три месяца, они производят 60 вот таких литровых банок меда. Но в этом году из-за капризной погоды результаты могут оказаться куда скромнее.

Михаил Холодинский, председатель Союза белорусских пчеловодов:
Была массовая гибель пчел, многие пчеловоды остались вообще без пчелосемей. Естественно, это скажется на наших возможностях – накормить белоруса медом. Если мы прошлый сезон заканчивали, то литровая банка меда продавалась по 12-14 рублей, то сегодня больше чем за 20 рублей люди не купят литровую банку.

Кстати, согласно статистике, в Беларуси производят до 3 тысяч тонн меда в год. Без импорта это где-то триста грамм на человека. Дальнейшая судьба белорусских чаепитий и народных рецептов – в руках августа. Солнце и тепло – будем кушать мед. При ином сценарии вопрос с подарком на праздник отпадет у многих.


Готовы слушать знаменитого эксперта Пуха и российские пчеловоды. Для них холодное лето 2017-го – беда. Дефицит сладкого янтаря в сентябре – уже факт. И если производство упало почти на 50 %, то ценник наоборот – вырос в два раза.

И это притом, что пчелы из-за плохой погоды даже себя не могут обеспечить запасами на зиму, то есть многим пасекам грозит вымирание. Пчеловоды даже написали письмо в Кремль. Однако в данной ситуации спасение может прийти лишь с небес – желательно без осадков и с температурой +20.

Холодное лето может привести к дефициту сладкого янтаря в стране: сумеют ли пчеловоды накормить белорусов мёдом?

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