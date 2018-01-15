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«Хорошая проба для того, чтобы пойти дальше – в большой спорт»: Анатолий Шевченко – об автоспортивном сезоне-2018

15.01.2018 - 11:22

Новости Беларуси. Автоспортивный сезон-2018 стартовал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На стадионе «Заря» в Боровой прошли традиционные состязания «Горячий лед», которые проводятся в рамках Чемпионата Беларуси по трековым гонкам.

Всего календарь зимних заездов включает четыре этапа. Со временем, помимо белорусов, участие в чемпионате смогут принять россияне и украинские гонщики. Этот момент ужесточит борьбу, которая будет проходить уже на уровне сборных.

Столкновение автомобилей, вздыбленный снег под колесами машин, рев моторов, ожесточенные сражения за рулем – всё это придает зимнему автомобильному празднику неповторимую зрелищность и не оставляет равнодушным никого.

Анатолий Шевченко, организатор Чемпионата Беларуси по трековым автогонкам:
Придти в автоспорт – дорого. А чтобы попробовать – класс «Легенды СССР» – стандартные автомобили, оснащенные дугами безопасности, системой безопасности – это хорошая проба для того, чтобы пойти дальше – в большой спорт.

«Хорошая проба для того, чтобы пойти дальше – в большой спорт»: Анатолий Шевченко – об автоспортивном сезоне-2018
Чемпионат Беларуси по трековым автогонкам
Фото. Чемпионат Беларуси по трековым автогонкам
Чемпионат Беларуси по трековым автогонкам
Фото. Чемпионат Беларуси по трековым автогонкам
Чемпионат Беларуси по трековым автогонкам
Фото. Чемпионат Беларуси по трековым автогонкам

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