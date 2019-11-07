«Хорошие зрелищные бои». Что говорят зрители полуфиналов ЧЕ по муай-тай в Минске
Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Европы по муай-тай. 7 ноября третий соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока он отмечен самой насыщенной программой: 55 поединков на двух рингах. Как успехи у белорусских бойцов? И на что рассчитывать болельщикам в этот вечер?
Спросим у нашего Дмитрия Бояровича. Подробности – в видеоматериале.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Поединки проходят параллельно но двух рингах. Сейчас в основном сражаются юниоры (14-17 лет). Примерно половина боев – 26 – с участием белорусских спортсменов.
Беларусь заявила на чемпионат Европы 90 спортсменов. Это лучшие из лучших – Андрей Кулебин, Виталий Гурков, Елена Лешкевич.
Илье Сырыцкому 15 лет, и он только что выиграл свой поединок.
Илья Сырыцкий, боец муай-тай:
Соперник хороший, немножко слабее физически, но самое главное, что у него есть характер, в спорте это просто необходимо, то есть он сражался до конца, и я это чувствовал.
Самое сложное – чуть-чуть был подзажат, надо расслабиться. Смотрят все родные, близкие, у себя на родине, это должно придавать больше энергии. Думаю, в финале я покажу себя с лучшей стороны, и их поддержка мне очень сильно поможет.
Чемпионат Европы проводится по любительскому муай-тай. Здесь правила более щадящие, чем в профессиональном: у бойцов есть защитная экипировка, а бой состоит из трех, а не пяти раундов по три минуты каждый. Также запрещено душить, бить головой, ударять в пах и добивать потерпевшего поражение соперника.
Сетка соревнований определяется слепой жеребьевкой, то есть соперниками могут быть любые спортсмены из одной категории. У бойцов нет права на поражение. Как правило, чтобы взять медаль, нужно одержать победу в четырех-пяти поединках.
Болеем за наших, конечно, за Беларусь. Пришли молодое поколение познакомить с таким замечательным видом спорта, ну и отдохнуть в выходной день.
Хорошие зрелищные бои, спасибо за гостеприимство городу Минску. Очень приятно быть на соревнованиях такого уровня. Беларусь всегда была на уровне хорошем. Сейчас и мы подтянулись. Есть конкуренция, готовимся к финальным боям.
Мы приехали из города Белоозерска. Мои сыновья занимаются тайским боксом. Побольше бы таких мероприятий. Мы были также на чемпионате мира и не могли обойти своим вниманием эти соревнования.
В Минск приехали очень сильные спортсмены. В каждой весовой категории – победитель или призер чемпионатов мира или континентальных форумов. Белорусы ставят задачу занять первое общекомандное место.
Бои 7 ноября продолжатся до 18:00, а 8 ноября возобновятся в 14:00. Вход в эти дни во Дворец спорта свободный.
Андрей Кулебин на ЧЕ по муай-тай в Минске: поддержка вокруг, поэтому во второй раунд вышел с новыми силами
Новости Беларуси. Завершился второй соревновательный день чемпионата Европы по муай-тай, который в эти дни принимает Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце спорта более 500 атлетов сражаются за медали континентального первенства. 6 ноября в расписании соревнований снова предварительные бои – всего 35 поединков. В 14 из них выступили белорусы. Среда стала удачной для девяти из них.
Красивым завершением соревновательного дня стала победа белоруса Андрея Кулебина. Как сам признался многократный чемпион мира, этого старта дома очень ждал.
Андрей Кулебин, участник чемпионата Европы по муай-тай:
Как всегда первый бой, пока почувствуешь ринг, немножко тяжеловато. Но настроение классное, поддержка вокруг – очень все супер, поэтому во второй раунд вышел уже как с новыми силами. Вообще великолепное состояние, все получилось.
Я знаю, что публики у нас очень много, людям это все нравится. Но все-таки сейчас рабочая неделя идет, поэтому сложно людям прийти: на соревнованиях, вы видите, уже в пять все заканчивается. Но я надеюсь, что сейчас эти праздники будут и будут выходные. Соответственно люди смогут, кто желает, попасть на просмотры. Это будет здорово для нас. Я надеюсь, у нас будет шикарная поддержка.
А так атмосфера класс. Люди все пишут, болеют, поддерживают. Очень здорово, очень приятно. Давно я очень не выступал на большом турнире в Минске, и это шикарно.
Уже 7 ноября стартует этап полуфинальных поединков. Финальные бои пройдут в субботу и воскресенье (9 и 10 ноября). Вход на соревнования свободный.