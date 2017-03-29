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Хороший шанс для договоренностей. Белорусско-пакистанский бизнес-форум проходит в Минске

29.03.2017 - 14:40

Новости Беларуси. Пакистан заинтересован в создании совместных с Беларусью предприятий в сфере легкой промышленности. Условия кооперации обсуждают деловые круги двух стран на бизнес-форуме в Минске. В нашу страну приехали полсотни представителей текстильных предприятий восточного государства.

А также официальная делегация от правительства провинции Пенджаб.

После переговоров ожидается подписание пакета документов.

Хассан Игбал, министр текстильной промышленности Республики Пакистан:
В Беларуси производят полиэстер, а это очень редкий ценный материал для нас. Мы можем смешивать его с другими тканями и получать совершенно новый продукт.

И сегодня – хороший шанс для договоренностей в этой сфере для двух стран.

Дмитрий Муравьев, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам льнокомбината:
Подготовили предложение для пакистанских партнеров. Это котонизированное льноволокно для производства пряжи.

Наши качественные ткани найдут своего потребителя на пакистанском рынке.

Белорусско-пакистанский бизнес-форум проводится спустя полгода после официального визита (подробнее здесь) Александра Лукашенко в Исламскую Республику. Тогда две страны выразили намерение развивать сотрудничество в разных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, в частности, достичь товарооборота в миллиард долларов за четыре года.

Хороший шанс для договоренностей. Белорусско-пакистанский бизнес-форум проходит в Минске

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