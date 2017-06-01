Хотела бы видеть Минск сочным: автор росписи стены в Тучинском сквере

Новости Беларуси. Художница, которую выбрали минчане, начала расписывать стену в Тучинском сквере.

Григорий Азаренок, СТВ:

Еще совсем недавно мимо стены в Тучинском сквере проходить было не очень приятно, она вся была обшарпана и покрыта трещинами.

Но сейчас ей уже можно любоваться.

Благоустройством сквера администрация района занимается давно. Ранее отреставрировали сказочные фигуры животных. А того, кто распишет стену, выбрали на жители.

Художнице Александре Пармон на работу понадобилось несколько дней. Но до финиши еще далеко.

На стене изображен Минск, который благодаря ярким краскам превратился в сказочную поляну.

Александра Пармон, художница:

Я как художник хотела бы видеть Минск ярким, доброжелательным, сочным, насыщенным идеями, событиями, активностью людей, улыбками людей.