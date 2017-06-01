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Хотела бы видеть Минск сочным: автор росписи стены в Тучинском сквере

01.06.2017 - 20:57

Новости Беларуси. Художница, которую выбрали минчане, начала расписывать стену в Тучинском сквере.

Григорий Азаренок, СТВ:
Еще совсем недавно мимо стены в Тучинском сквере проходить было не очень приятно, она вся была обшарпана и покрыта трещинами.

Но сейчас ей уже можно любоваться.

Благоустройством сквера администрация района занимается давно. Ранее отреставрировали сказочные фигуры животных. А того, кто распишет стену, выбрали на жители.

Художнице Александре Пармон на работу понадобилось несколько дней. Но до финиши еще далеко.

На стене изображен Минск, который благодаря ярким краскам превратился в сказочную поляну.

Александра Пармон, художница:
Я как художник хотела бы видеть Минск ярким, доброжелательным, сочным, насыщенным идеями, событиями, активностью людей, улыбками людей.

Хотела бы видеть Минск сочным: автор росписи стены в Тучинском сквере
Хотела бы видеть Минск сочным: автор росписи стены в Тучинском сквере
Фото. Хотела бы видеть Минск сочным: автор росписи стены в Тучинском сквере
Хотела бы видеть Минск сочным: автор росписи стены в Тучинском сквере
Фото. Хотела бы видеть Минск сочным: автор росписи стены в Тучинском сквере
Хотела бы видеть Минск сочным: автор росписи стены в Тучинском сквере
Фото. Хотела бы видеть Минск сочным: автор росписи стены в Тучинском сквере

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