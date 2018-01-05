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«Хотим передать детскому дому привет»: как прошел новогодний праздник во Дворце Независимости 5 января

05.01.2018 - 17:40

Новости Беларуси. Новогоднюю сказку для детей 5 января снова создали во Дворце Независимости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

На праздничное шоу приехали гости сразу из нескольких областей Беларуси. В основном, это дети-сироты, из многодетных семей. Еще до представления их встречали сказочные персонажи. Хороводы, танцы, песни, фотографии, мастер-классы, а главное, яркий праздничный антураж останутся в детской памяти надолго.

Гости праздника:


Очень много веселья, радости, много гостей. Мы хотим передать детскому дому привет. Нам очень сильно здесь нравится. Здесь очень красиво.

Здесь много разных героев. А еще этот город – наша столица. Тут очень красиво.

Собираются много людей. Празднуем, дарят подарки.

Какая же новогодняя елка без подарков? Каждому приехавшему во Дворец Независимости ребенку сегодня вручили презент от имени главы государства.

«Хотим передать детскому дому привет»: как прошел новогодний праздник во Дворце Независимости 5 января

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