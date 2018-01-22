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Хозяйка оставила без присмотра зажжённую свечу. 9 человек эвакуировали из-за пожара в минской многоэтажке

22.01.2018 - 11:06

Новости Беларуси. В Минске во время пожара в одном из многоэтажных домов эвакуировали девять человек.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 21 января. Возгорание произошло на шестом этаже дома. Загорелось имущество в прихожей и жилой комнате – из окна квартиры шел дым.

С верхнего этажа были эвакуированы девять человек, среди которых был ребенок. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: МЧС

Неосторожное обращение с огнем стало одной из основных рассматриваемых причин пожара. Хозяйка квартиры оставила без присмотра зажженную свечу.

В конце декабря в Минске горела квартира на 7 этаже.

Женщина, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна дома – здесь подробнее.

Фото: МЧС

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