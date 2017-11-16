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Храм культуры, мастацтва і прыгажосці – так мы называем наш палац: Дворцу культуры в Молодечно 15 лет

16.11.2017 - 23:29

Новости Беларуси. Не успел отгреметь концерт «Золотой коллекции» в Молодечно (к слову, в рамках этого проекта на сцене городского Дворца культуры свое 70-летие отметил Анатолий Ярмоленко), как здесь новая круглая дата – 15 лет исполняется самой площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДК – это здание с неповторимой архитектурой. Под его крышей царят культура, искусство и уют. Учреждение ежегодно проводит около 400 мероприятий. Некоторые из них – с постоянной пропиской – снискали народную любовь. Например, Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Маладзечна». Или открытый конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Маладзічок».

Светлана Сороко, директор Дворца культуры Молодечно:
Храм культуры, мастацтва і прыгажосці – так мы называем наш палац. 15 год у прасторы і часе гэта імгненне, а для калектыва Палаца культуры гэта перыяд станаўлення, развіцця і рэалізацыі шматлікіх планаў і здзяйсненняў. На працягу гэтага перыяда мы змаглі здзейсніць шмат цікавых праектаў, якія атрымалі прызнанне ў нашай грамацкасці.

Гордится молодечненский Дворец культуры многочисленными выпускниками вокальных и хореографический ансамблей и студий. Свои первые шаги в искусство они делали именно на этой сцене.

Храм культуры, мастацтва і прыгажосці – так мы называем наш палац: Дворцу культуры в Молодечно 15 лет

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