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Хранить документы не более 5 лет: проект МНС по сокращению налогового контроля бизнеса

27.02.2017 - 21:20

Новости Беларуси. Проводить налоговые проверки раз в пять лет – такая норма содержится в проекте Указа, который вынесло на обсуждение Министерство по налогам и сборам Беларуси.

Здесь до конца рабочей недели принимают мнения как юридических, так физических лиц по вопросам налогообложения.

Галина Ковалева, заместитель начальника Главного управления организации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:
Сейчас проверки субъектов хозяйствования, соблюдения налогового законодательства, проверяются за весь период осуществления ими хозяйственной деятельности. В течение указанного времени субъекты хозяйствования вынуждены хранить документы, которые связаны с вычислением и уплатой налогов.

Проектом Указа этот срок будет не более пяти календарных последних лет.

Документ призван сделать более прозрачным процесс ведения бизнеса, снизить административную нагрузку на предприятия и улучшить инвест-климат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хранить документы не более 5 лет: проект МНС по сокращению налогового контроля бизнеса

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