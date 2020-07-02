Хроника коронавируса в Беларуси. Что известно на 2 июля
Новости Беларуси. Ко 2 июля в Беларуси вылечились от COVID-19 и отпущены из медучреждений 48 738 пациентов.
По сведениям Минздрава, размещённым в Telegram-канале, в стране инфекция обнаружена у 62 698 человек. На территории республики скончались 405 пациентов с хроническими заболеваниями и коронавирусом.
В Беларуси сделано 1 028 349 тестов на COVID-19.
Как получить материальную помощь медсотруднику, который заразился коронавирусом?
Об этом рассказала представитель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Ольга Шастина (здесь подробнее).
ООН: мировой туризм из-за пандемии может потерять более 3 трлн долларов
Новости мира. Из-за пандемии коронавируса мировой туризм может потерять более 3 триллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в докладе ООН.
В документе приводятся три варианта развития ситуации, когда карантинные меры длятся 4, 8 и 12 месяцев. При самом оптимистичном сценарии потери туристической отрасли составят более триллиона долларов.
В результате введенных по всему миру ограничений зарубежные поездки были почти полностью приостановлены, а внутренние – значительно сокращены. Несмотря на то, что некоторые направления начали восстанавливаться, многие опасаются путешествовать или не могут себе этого позволить из-за экономического кризиса.