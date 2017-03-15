Художественный проект «от Лиссабона через Минск до Владивостока» теперь экспонируется в Москве

Новости Беларуси. Искусство, которое объединяет от Лиссабона через Минск, Москву до Владивостока
Выставка с таким названием проходит в столице России.
Она расположилась на территории посольства нашей страны. Около 30 художников практически из трех десятков государств представили свои работы.
Среди участников – и признанные мэтры, и молодые авторы.
Их работы зачастую разные по жанру и стилю, но таким образом подчеркивают основную идею выставки –
создание общего культурного пространства, несмотря на границы и расстояния.
Виктор Альшевский, художник, куратор выставки «От Лиссабона через Минск, Москву до Владивостока»:
Когда таким вот образом движется большая коллекция картин из различных стран, и можно их увидеть, я восхищаюсь.
Выставка проходит под официальным патронажем ЮНЕСКО.
Посетить арт-площадку можно до начала апреля. А уже после этого экспозицию увидят жители Лиссабона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.