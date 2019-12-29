«Идеология закона – предупреждение нарушений». Как изменится КоАП Беларуси и станет ли меньше штрафов за вождение
Новости Беларуси. На неделе председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало высказался на тему, которая с подачи Президента активно обсуждается – необходимость корректировки КоАП, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Были озвучены впечатляющие цифры: 16 миллионов административных правонарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан. И это за неполные пять лет. Так вот позиция Верховного суда по нижнему пределу санкций: зачастую вместо штрафа вполне достаточно предупреждения.
Президент на совещании по применению мер административной ответственности: «Нужно тщательно разобраться в ситуации»
Интересно, что около 80 % всех штрафов приходится на нарушения Правил дорожного движения. Большинство выявлено камерами фотофиксации. И вот на неделе автолюбители заметили, что устройства исчезли с привычных мест.
Что происходит? И главное, что будет происходить? Выяснял корреспондент Дмитрий Боярович.
В Беларуси обсуждается и вопрос увеличения скоростного режима на 16 участках дорог в Беларуси. Речь идет об ограничении в 120 км/час на трассах.
Эту тему также затрагивал Президент. Еще в 2014 году Александр Лукашенко поручал увеличить допустимую скорость на МКАД до 120 км/час, но этого до конца не сделали.
Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте»
Над изменениями в КоАП уже работает межведомственная комиссия – это депутаты, ученые, практики. Цель – исключить карательный подход, а также погоню за показателями. Проще говоря, чтобы нарисованной статистики не было – в ГАИ, милиции, налоговой, таможне. Документ упростят, исключив порядка полусотни статей. Возможно, и органов, которые выносят предписания и штрафы, станет меньше. К маю 2020 года необходимо выйти на конкретные результаты.
Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Идеология закона – это предупреждение нарушений. А для того, чтобы предупреждать запреты и ограничения, они должны быть понятны простому человеку, представителю бизнес-сообщества для того, чтобы у него был повод для размышлений и оценки своих действий. Поэтому эта мысль будет основополагающей при разработке новых кодексов.
Предложений в новый кодекс ожидают и от простых белорусов. Их можно высказать на правовом форуме в интернете или прислать по почте в НЦПИ. Идеи проанализируют и, возможно, включат в законопроект.
Читайте также:
Фиксация заезда на стоп-полосу и проезд на красный. ГАИ предлагает модернизировать камеры на дорогах
За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?
Вам «письма счастья» приходили? О ситуации на белорусских дорогах рассказывает инструктор по вождению
За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?
Новости Беларуси. Камеры фотофиксации на дорогах – тема отдельная. На нее обращал внимание и Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На совещании по мерам административной ответственности глава государства выразил сомнение: действительно ли статистика по нарушениям КоАП – фундаментальный критерий для определения законопослушности граждан?
Президент на совещании по применению мер административной ответственности: «Нужно тщательно разобраться в ситуации»
Белорусы получают около 1,5 миллионов «писем счастья» в год. Это 12 миллионов рублей из кошельков автолюбителей. Такая сумма (плюс-минус) закладывается в бюджет. Юрий Важник, эксперт в транспортной теме, убежден: бездумная фотофиксация на дороге чаще всего лишь способ выписывания штрафов.
Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Любой штраф – человек нарушил, даже не разбираясь, почему – это уже социальные издержки, социальные потери. Президент на это обратил внимание. Не может быть так, что каждый водитель – нарушитель. Таких людей, которые склонны нарушать – не более 10 %. Если контроль находится в рамках 10 %, тогда он более-менее эффективен.
Вам «письма счастья» приходили? О ситуации на белорусских дорогах рассказывает инструктор по вождению
За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в три раза. По уровню безопасности дорог мы приблизились к Скандинавии. Какова в этом заслуга системы фотофиксации, сказать сложно. Статистики ее влияния на количество аварий нет. Но в организации, которая внедрила этот подход в стране, уверены: камеры делают свое дело.
Александр Хилькевич, официальный представитель организации «Безопасные дороги Беларуси»:
Статистика показывает, что из года в год количество фиксируемых нарушений в среднем значении на один датчик интенсивно снижается. Если в начале эксплуатации это число достигало до 1000 нарушений на один датчик контроля скорости, то сегодня этот показатель снижен до пяти фиксаций в сутки.