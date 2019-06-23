Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы

Новости Беларуси. Президент Молдовы – с визитом в Минске. В программе Игоря Додона значилось посещение Парка высоких технологий. Для молдавского лидера в ПВТ организовали презентацию возможностей и перспектив Парка и нашей страны в целом в IT-сфере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном
Своими впечатлениями от увиденного Игорь Додон поделился с журналистами.
Игорь Додон, президент Молдовы:
Я удивлен теми достижениями, которые уже здесь, в Парке, увидел. У нас в Молдове тоже есть IT-парки, но, я думаю, что нам есть чему научиться у вас. Я знаю, что есть сотрудничество – нужно это продолжать.
Молдова известна чем? Она входит в десятку стран с самым высоким уровнем проникновения интернета. То есть у нас изначально IT очень развита. Мы производим софты для очень многих компаний из Великобритании, из Европы и так далее. Уже традиционно у нас, начиная с 2002-2003 годов, когда мы дали налоговые льготы.
У нас есть отдельный закон, но с точки зрения бюрократии – министерства, правительство, парламент, Президент – у вас намного эффективнее, когда можно напрямую обратиться к Президенту и через Декрет и прямое подчинение – я думаю, что это только помогает бизнесу.
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Юлия Огнева, СТВ:
Игорь Николаевич, Молдова с честью прошла непростой политический период. Скажите, как вы видите дальнейшее развитие событий? На чем сосредоточите свои усилия в ближайшее время?
Игорь Додон:
Впервые за все годы независимости и, может быть, уникальный опыт в нашем регионе, когда есть внутренний консенсус между разными политическими силами. Те, которые хотят ближе к России быть, в ЕврАзЭС, те, которые хотят в Европейский союз, они нашли общий язык. Не удалось их всех вместе собрать за единый стол переговоров, и мы создали коалиционное правительство.
Уникален опыт еще и тем, что и Запад, и Восток, и Россия, и Соединенные Штаты, и Европейский союз поддерживают это. Обычно такого не было. Обычно большие геополитические игроки вставали на сторону одной политической партии или другой, поддерживали. Здесь у нас есть внутренний консенсус и внешний. И вот это хрупкое парламентское большинство, наша задача – сделать всё возможное, чтобы оно сохранялось как можно больше. Конечно, я в качестве президента буду делать всё возможное для этого.
Юлия Огнева:
У Беларуси и Молдовы всегда были партнерские, даже дружеские отношения. Надо полагать, этот курс будет продолжен?
Игорь Додон:
Очень хорошие контакты на политическом уровне. У нас очень хорошие совместные предприятия, которые работают в Кишиневе. Мы собираем тракторы, мы собираем троллейбусы в Кишиневе. Поэтому, я думаю, что все эти проекты будут продолжены. Кстати, Беларусь – страна, которая покупает больше всего молдавского вина.
Юлия Огнева:
Может быть, пора открывать производство одного из крупнейших ваших заводов в Криково?
Игорь Додон:
Может быть, и в Криково.
Новости Беларуси. Вечером 20 июня во Дворец Независимости в Минске прибывали кортежи высоких гостей. Тех, кто решил обсудить не только борьбу за медали во время II Европейских игр, но и сотрудничество с нашей страной, во Дворце Независимости лично встречал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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У Каминного зала Дворца Независимости Александр Лукашенко встретил лидера Молдовы. Игорь Додон не так давно (в апреле) был в Минске с официальным визитом. Конечно, главная цель – спортивная, но все же невозможно обойти политическую повестку.
В последнюю неделю в Молдове было неспокойно, но все же политический и конституционный кризис преодолели. С чем Александр Лукашенко и поздравил своего коллегу.
Игорь Додон поблагодарил белорусского лидера за поддержку, подробно рассказал о ситуации в Молдове и пригласил нашего Президента в гости на сбор винограда.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу поздравить вас и весь молдавский народ, элиту молдавского народа с тем, что вы достойно вышли из непростого, сложного положения. Вы молодцы, что сохранили вот это единство.
Это сейчас непонятно. Это непонятно, когда ты находишься вот в этом котле. Может быть, не всё осознаешь. Но со стороны это острее ощущается. А с течением времени, когда это станет достоянием истории, это будет изучено, осознано. Поколения, которые придут на смену нашему поколению, вам, политики, они это оценят, оценят с достоинством, что вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове.
Повод у нас хороший – спорт. Он всегда объединял людей. Очень хочется, что он способствовал объединению в целом в нашем регионе.
Я не могу сказать о Молдове и Беларуси. Мы и так объединены, мы очень близки: и с точки зрения экономики, ну а в политике у нас, как бы не были сложны ситуации здесь и там, мы придерживаемся единой повестки дня.
Игорь Додон, президент Молдовы:
Поверьте, для меня это очень дорогого стоит. Ваше мнение о том, что у нас происходит, и ваша оценка. Для меня лично, для молдавского народа очень важно.
Мы прошли очень непростой период в последние 10 дней. Я взял на себя основные риски. Сделали шаг, которого многие не ожидали. Хотели бы, чтобы был такой шаг, но не ожидали. И получилось так, что новое правительство, которое мы создали, парламентское большинство, оно неоднородное, оно разное. Но оно соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе. Конечно, моя задача – поддержать это хрупкое равновесие, которое очень непростое.
У нас и на уровне президента, и на уровне экономики, и на социальном уровне – у нас очень хорошие отношения. Поэтому когда я получил ваше приглашение приехать на важное событие, важное событие для вас лично, для вашей страны, несмотря на все непростые времена, которые есть в Молдове, я решил все-таки взять один день и приехать для того, чтобы быть рядом с вами. Потому что друзья обычно рядом друг с другом: и в беде, и в радости.
Поэтому я вас поздравляю с проведением этого большого спортивного мероприятия. Я думаю, что это историческое событие.
Алена Сырова, СТВ:
На 21 июня во Дворце Независимости запланирован не менее насыщенный день. В графике Александра Лукашенко значатся четыре двусторонние встречи. А вечером политика и экономика уступят место спорту. Высокие гости вместе с нашим Президентом будут смотреть церемонию открытия II Европейских игр на стадионе «Динамо».