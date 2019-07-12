Игорь Карпенко: «Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров»
Новости Беларуси. На старте новой учебной дистанции. Вузы Беларуси 12 июля начали прием документов от абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продлится этап вступительной кампании на бюджет до 17 июля, на платное – до 4 августа.
Для тех, кто видит свое профессиональное будущее в силовых структурах, прием документов будет проводиться до 31 июля, набор в творческие вузы – с 12 июля по 2 августа.
Ректор БГПУ о вступительной кампании: «Проходные баллы в последние годы очень существенно выросли»
Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, должны успеть уложиться в срок с 12 по 14 июля. Что же касается будущих заочников аграрных вузов, то для них сроки подачи документов перенесены на послеуборочное время – с 15 ноября по 5 декабря.
Всего в 2019 году в вузы планируется принять почти 55 тысяч студентов – это, кстати, на 1 % выше плана 2018 года. Списки зачисленных на первый курс студентов-бюджетников станут известны 28 июля.
В разгар первого дня подачи документов учебное заведение, где готовят преимущественно будущих наставников, проинспектировал министр образования. Глава ведомства даже принял участие в собеседовании выпускников педклассов.
Актуальна сейчас и тема расценок на платную форму обучения. Некоторые вузы уже обнародовали прейскурант: стоимость обучения незначительно, но подросла.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Подросла незначительно. Если вы обратили внимание, то по вузам Министерства образования цена колеблется от 100 до 300 рублей, чуть выше той цены, которая была.
Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров, которая отталкивается в первую очередь от потребностей нашего народо-хозяйственного комплекса в целом, экономики, перспектив ее развития. Исходя из этого мы сформулировали соответствующий госзаказ. Да, у нас подсократились специальности юридические, экономические, но это уже не первый год происходит. Увеличили набор на технические, технологические специальности, айтишные, медицинские специальности.
Ректор БГПУ о вступительной кампании: «Проходные баллы в последние годы очень существенно выросли»
Новости Беларуси. В БГПУ в 2019 году планируют принять больше 2 тысяч первокурсников на разные формы обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, в 2018 году средний конкурс по университету составил около 2,5 человек на место. Однако были и специальности, где конкуренция была до 10 человек.
Александр Жук, ректор БГПУ:
Факультет естествознания, биология с географией, специальности, связанные с физкультурно-оздоровительной работой, на психологию очень большие конкурсы тоже. Поэтому даже у больших факультетов дошкольного, начального образования, где набор – более 100, 120 человек, и то там устойчивые конкурсы. Проходные баллы в последние годы очень существенно выросли.
Поэтому мы ожидаем хороших абитуриентов, а значит, в будущем сумеем подготовить из них хороших педагогов для учреждений образования нашей страны.
Александр Горох, абитуриент:
Хочу стать учителем в будущем. У меня вообще династия: у меня мама – учитель, бабушка – учитель. Я осознал, что хочу стать учителем довольно давно. Я проходил пробы, так как учился в педагогическом классе. Сегодня я приехал поступать на правах выпускника педагогического класса по портфолио. Я золотой медалист и считаю, что смогу стать в будущем хорошим учителем.
Пока прогнозировать проходные баллы в 2019 году достаточно сложно из-за роста средних баллов на ЦТ, однако в целом они будут выше прошлогодних.