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Игорь Криушенко о продлении контракта: «Я оптимист по жизни и говорил, что любое решение федерации я приму с пониманием»

06.11.2017 - 20:28

Новости Беларуси. Готовится к очередным играм и белорусская футбольная сборная. «Белокрылые» сегодня собрались в Минске. Безусловно, центральная новость сейчас – продление контракта с Игорем Криушенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Именно он в качестве главного тренера выведет сборную как в ближайших спаррингах с Арменией и Грузией, так и в будущих матчах лиги наций. Как отмечает сам рулевой, он был готов к любому итогу переговоров, но рад продолжить работу с главной командой страны.

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу: 
Я оптимист по жизни и говорил, что любое решение федерации я приму с пониманием. Естественно, было приятно, что выразили мне доверие и предложили дальнейшее сотрудничество. План федерации озвучен: на данный момент это занять первое место в Лиге Наций. 

Игорь Криушенко о продлении контракта: «Я оптимист по жизни и говорил, что любое решение федерации я приму с пониманием», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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