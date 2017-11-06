Игорь Криушенко о продлении контракта: «Я оптимист по жизни и говорил, что любое решение федерации я приму с пониманием»

Новости Беларуси. Готовится к очередным играм и белорусская футбольная сборная. «Белокрылые» сегодня собрались в Минске. Безусловно, центральная новость сейчас – продление контракта с Игорем Криушенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Именно он в качестве главного тренера выведет сборную как в ближайших спаррингах с Арменией и Грузией, так и в будущих матчах лиги наций. Как отмечает сам рулевой, он был готов к любому итогу переговоров, но рад продолжить работу с главной командой страны.

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Я оптимист по жизни и говорил, что любое решение федерации я приму с пониманием. Естественно, было приятно, что выразили мне доверие и предложили дальнейшее сотрудничество. План федерации озвучен: на данный момент это занять первое место в Лиге Наций.