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Игорь Луцкий: «Доля белорусских программ должна увеличиваться. Но важно иметь новые лица и новые содержание и наполнение»

06.02.2018 - 16:42

Новости Беларуси. 6 февраля Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в отношении некоторых ведущих республиканских средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором телеканала СТВ. Назначены новые руководители Белтелерадиокомпании и газеты «СБ. Беларусь сегодня». Их будут возглавлять соответственно Иван Эйсмонт и Дмитрий Жук.

Уже после назначения новые руководители поделились своими планами и рассказали журналистам, на чем будут делать акцент в своей работе. Очень важно, чтобы через средства массовой информации была показана роль человека в развитии страны. В перспективе усиливать намерены творческую составляющую, а также акцентировать внимание на операторской работе.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Доля белорусских программ должна увеличиваться. Но важно иметь новые лица и новые содержание и наполнение. Также Президент сказал о том, что за всеми преобразованиями должны стоять люди. Очень важно, чтобы через средства массовой информации была показана роль человека в развитии страны. Бизнес – это важно, но все должны понимать, что прежде всего человек труда является главным героем телевизионных программ и печатных средств массовой информации.

Игорь Луцкий: «Доля белорусских программ должна увеличиваться. Но важно иметь новые лица и новые содержание и наполнение»

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