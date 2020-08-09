Игорь Луцкий: мы должны произвести информационную революцию
Новости Беларуси. Информационное поле становится местом, где разворачиваются важные для страны события, поэтому нужна информационная революция. Об этом в программе «Неделя» на СТВ заявил министр информации Игорь Луцкий.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Мне кажется, мы должны понять, что информационное поле становится тем боевым полем, на котором происходят и разворачиваются основные события. Если сказать честно и откровенно, то мы должны произвести информационную революцию для себя. Государство очень много ресурсов вкладывает в развитие СМИ, и я думаю, что в последнее время мы чуть-чуть упустили ситуацию с развитием СМИ в сетевых изданиях. Основной упор министерства в будущем будет именно в этот сектор.
Создание вот этих ложных посылов, ложных картинок. Для нас, может быть, в какой-то мере это непривычно, когда мы видим, что люди выходят, высказывают свою точку зрения, но это не должно пугать. Правильно говорили, да? Есть какая-то протестная часть, но нам кажется, что она несоизмеримо большая, на самом деле абсолютно не так.
В последний месяц выезжаю в регионы и много встречаюсь в трудовых коллективах. Я по своей отрасли – полиграфические предприятия, редакции газет – я же вижу, что настроения абсолютно другие, не те, которые нам пытаются внедрить через определённые каналы информации.
Надуваются такие мыльные пузыри, в которые нас всех пытаются засадить. Да, должны быть альтернативные точки зрения, должно быть много информации, но ещё раз повторюсь: отделять зёрна от плевел – где фейк, где реально проблемная информация – нужно чётко и правильно разделять эти вещи.
Как это делать? Во-первых, нужно образовываться. Я думаю, что уроки информационной безопасности должны быть с начальных классов, вместе с чтением. Мы все говорим: интернет, интернет, интернет... Это очень широкое понятие. Нужно сегментировать направления. Интернет – это и технология, но интернет – это и информация. Я бы, скорее, разделял эти вещи.
Мы иногда за общими какими-то терминами упускаем главное. То есть нужно информационно образовывать людей. Вообще, нужна информационная революция, я бы так сказал, в СМИ, в обществе, для того, чтобы до конца осознать влияние и мощь нынешних, современных медиатехнологий.
Я думаю, что нам важно развивать собственный национальный контент. Мы ведь видим, насколько велико влияние внешних факторов на то, что происходит в стране в информационной среде. Сегодня можно, просто сидя за границей, фактически пытаться перевернуть страну, разрушить страну. Технологии настолько вперёд продвинулись, что простыми запретами и какими-то ограничениями уже не добиться этого. Важно создавать свой контент – интересный, достаточно информационный, то есть нужно созидать информацию.
Мининформ вынес предупреждение двум информационным ресурсам. Игорь Луцкий назвал причину
Новости Беларуси. Министерство информации за два дня вынесло предупреждения двум информационным ресурсам. Об этом в программе «Неделя» на СТВ рассказал министр информации Игорь Луцкий.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
За последние два дня мы вынесли два предупреждения двум ресурсам. К одному ресурсу, fn.by, мы ограничили доступ. Доступ был ограничен в связи с тем, что были опубликованы результаты так называемых экзитполов, это запрещено. По Избирательному кодексу, за пять дней до выборов запрещена публикация экзитполов. Так как это запрещённая информация, было принято оперативное решение о блокировке данного ресурса.
Что касается двух остальных ресурсов, tut.by и «Наша нiва», то, конечно же, там была информация недостоверная. Были направлены требования об удалении этой информации. В принципе, с этих ресурсов информация была удалена, но у них есть вопросы о справедливости нашего решения. Принимая такие решения, мы всегда готовы в судебном порядке доказать свою правоту, поэтому хочется сказать, что не стоит ни сейчас, ни в будущем передёргивать информацию, особенно когда идёт президентская кампания, когда страсти накалены. Долг и обязанность каждого журналиста и каждого СМИ – давать достоверную и честную, правдивую информацию. Мы проводили мониторинг информационного поля, скажем так, в большей части традиционных СМИ.
Хочу сказать, что эта информационная кампания имела определённый и достаточно понятный нам крен. С 10 по 30 июля нами было отсмотрено определённое количество ресурсов. Проанализировали где-то 2700 статей. Более 1500 статей имели явно негативный характер, были направлены против действующей власти и Президента Республики Беларусь. Мы, конечно же, будем продолжать мониторинг, и в конце концов будет дана определённая, в том числе правовая оценка всего происходящего.