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Главная Новости «24 часа» Общество ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

Петришенко о вступительной кампании-2019: «Увеличили на 650 мест IT-сферу, сферу медицины, сферу физвоспитания и культуры»

11.06.2019 - 14:06

Новости Беларуси. В вузах Беларуси 11 июня началось централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое испытание – по белорусскому языку. В нем принимают участие более 22 тысяч человек.

Последнее – по всемирной истории – запланировано на 1 июля. Также установлены и резервные дни. Воспользоваться такой возможностью смогут те абитуриенты, которые пропустили основные дни по уважительным причинам. Всего по стране созданы 40 пунктов для проведения ЦТ.

Оценки по новым методикам: в Беларуси стартовало ЦТ

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Госкомиссиями, всеми учебными заведениями созданы надлежащие условия для того, чтобы абитуриенты могли проявить свои знания, не волнуясь, ответить на все те вопросы, которые сформулированы в задании.

Особенность текущего года в том, что мы немножко снизили потребности экономики, социальной сферы и других наших отраслей; по специальностям – по юридической и экономической. Но увеличили на 650 мест IT-сферу, сферу медицины, сферу физического воспитания и культуры.

Сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать с 10 июля. Они будут действительны два года.

Отметим, если абитуриент наберет на ЦТ количество балов ниже порогового значения, то поступать по данному сертификату он не сможет. К слову, оценивать уровень знаний и подготовки будущих студентов в 2019 году будут по новой методике.

«Естественно, нервничаешь, потому что это тестирование». Что говорят абитуриенты перед ЦТ в Витебске

Люди в материале: Игорь Петришенко
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«Естественно, нервничаешь, потому что это тестирование». Что говорят абитуриенты перед ЦТ в Витебске

Новости Беларуси. Жаркая пора у абитуриентов. В вузах Беларуси 11 июня начинается централизованное тестирование. Первое испытание – по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнее – по всемирной истории – 1 июля. Также установлены и резервные дни для проведения централизованного тестирования.

Настроение хорошее. Естественно, нервничаешь, потому что это тестирование.

Я из Витебска. Немного волнуюсь. Собираюсь поступать в университет имени Машерова на художественно-графический факультет.

Ощущения нормальные, по ЦТ не боюсь вообще.

Существенных изменений при организации и проведении ЦТ в 2019 году нет, а вот уровень знаний и подготовки будущих студентов будут оценивать по новой методике.

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