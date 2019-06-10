Игорь Шуневич: «Пришло время сменить род деятельности»

10.06.2019 - 16:13

Новости Беларуси. 10 июня Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, после доклада Игорь Шуневич попросил об отставке.

Президент его просьбу удовлетворил. Игорь Шуневич прокомментировал свое решение журналистам.

Игорь Шуневич, министр иностранных дел Беларуси:

Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано, и в какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений.

Я думаю, что, во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, на самом деле, уже думая о своей эффективности, я считаю, что пришло время сменить род деятельности. Все-таки достаточно долго я уже нахожусь в должности министра. Может, глаз запылился, может быть мне действительно нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация. Я ее изложил главе государства, глава государства с этим согласился.

Игорь Шуневич возглавлял ведомство с 2012 года. Экс-министр выразил готовность продолжить службу на благо страны в другом качестве.

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