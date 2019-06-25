II Европейские игры в Минске. По итогам 25 июня в копилке белорусов 41 медаль

Новости Беларуси. Итак, к вечеру 25 июня в медальной копилке белорусской сборной на вторых Европейских играх 41 награда: 14 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна прочно закрепилась на второй строчке общего рейтинга. Больше медалей лишь у России. В числе сильнейших также Грузия, Украина, Италия.
Новости Беларуси. В женских синхронных прыжках на батуте на II Европейских играх в Минске первенствовали Анна Гончарова и Марина Махаринская. Наш дуэт опередил занявших второе место украинок на 2 балла. Замкнули тройку лучших россиянки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Затем стартовал финал в индивидуальных прыжках у мужчин. Здесь мы болели за нашего олимпийского чемпиона в Рио Владислава Гончарова. И он оправдал все ожидания. Белорус идеально исполнил свою программу и по праву стал лучшим. Дополнили пьедестал россиянин и португалец.
Владислав Гончаров, чемпион Европейских игр:
Нельзя сказать, что я на 100 % предполагал, что выиграю золото. Бывали ошибки – например, вчерашний день был грустным сюрпризом. Эта награда очень ценна, потому как завершает мою коллекцию золотых наград на всех таких крупных соревнованиях. Как мне уже много кто говорил, что я закрыл свой гештальт.
Это уже второстепенные вещи, где ты выступаешь – дома или за рубежом, пришли тебя поддержать близкие или нет. Но, когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем.
С завоеванием золотых медалей наших спортсменов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.