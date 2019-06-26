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II Европейские игры в Минске. По итогам 26 июня в копилке белорусов 45 медалей

26.06.2019 - 23:00

Новости Беларуси. Уже 45 раз наши атлеты поднимались на пьедестал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В копилке белорусов 15 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых медалей. Больше лишь у представителей России. В пятерке сильнейших также Грузия, Украина и Италия.

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Делегация из Турции в Беларуси: В отпуск я бы приехал в Минск

Новости Беларуси. Заместитель Мингорисполкома Артем Цуран 26 июня встретился с представителями муниципалитета города Газиантеп, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегация из Турецкой Республики прибыла 25 июня. За четыре дня гости посетят достопримечательности столицы и, конечно же, присоединяться к болельщикам II Европейских игр.

Мехмет Берк, вице-мер Газиантепа (Турция):
Мне сложно выделить какую-то отдельно взятую команду или вид спорта, потому что я болею за национальную сборную как за неделимый состав спортсменов. Минск произвел впечатление очень спокойного города, который находится в порядке и чистоте. Если вам интересно в какой бы город я бы хотел отправиться в отпуск, хочу, чтобы вы знали – я бы приехал в Минск.

Сегодня стороны наметили дальнейший план сотрудничества. В частности Минск предложил Газиантепу поучаствовать в национальных днях культуры в 2020 году, ведь этот город славится древнейшими ремеслами и является гастрономической столицей. Представители же Турецкой Республики попросили организовать в Минске форум для ассоциации азиатских городов в конце года. Газиантеп и Минск – города-побратимы с сентября 2018 года.



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