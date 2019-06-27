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II Европейские игры в Минске. По итогам 27 июня в копилке белорусов 55 медалей

27.06.2019 - 23:57

Новости Беларуси. На этот момент в медальном зачете вторых Европейских игр Беларусь прочно удерживает вторую строчку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши спортсмены уже 55 раз поднимались на пьедестал почета. У национальной сборной 19 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовые награды. Больше лишь у российских атлетов. В пятерке сильнейших также команды Грузии, Италии и Украины.

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Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне»

Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта стал удачным для наших девушек 27 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василиса Марзалюк победила оппонентку и 28 июня сразится за золото.   

Василиса Марзалюк, финалистка II Европейских игр:
Тренеры всегда требуют от меня жесткости. У меня пока это не получается. Она серьезный соперник. Я ей месяц назад проиграла, поэтому мне нужно было собраться. На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне. Я довольна, мои родные рады.   

Василиса Марзалюк: Поддержите нас, и мы покажем, что такое Беларусь



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