II Европейские игры в Минске. По итогам 27 июня в копилке белорусов 55 медалей

Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне»

Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта стал удачным для наших девушек 27 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василиса Марзалюк победила оппонентку и 28 июня сразится за золото.

Василиса Марзалюк, финалистка II Европейских игр:

Тренеры всегда требуют от меня жесткости. У меня пока это не получается. Она серьезный соперник. Я ей месяц назад проиграла, поэтому мне нужно было собраться. На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне. Я довольна, мои родные рады.



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