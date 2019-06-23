II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов

Новости Беларуси. Четыре золотые, две серебряные, восемь бронзовых – с таким комплектом наград встречает белорусская сборная 23 июня на олимпийских стартах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши атлеты в общекомандном зачете вторые, больше наград лишь у россиян. Кто знает – может, сегодня и их удастся обойти. Начало положено неплохое, ведь, как говорится, дома и стены помогают. Безусловно, и та колоссальная поддержка, которую оказывают наши болельщики.
Какой бы пробы ни была медаль – это уже достижение, ну а золотых призеров с победой поздравил Президент. Александр Лукашенко направил слова благодарности самбистам Александру Кокшу и Анжеле Жилинской, а также команде по спортивной акробатике.
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Именно Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович принесли первую награду нашей стране. Как они признались уже после церемонии награждения – к успеху на II Европейских играх спортсменки шли четыре года.
Новости Беларуси. Олимпийский стадион «Динамо» 23 июня будет принадлежать королеве спорта. Легкая атлетика станет настоящим украшением II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На низком старте на центральной площадке мультиспортивного форума сейчас находится наша съемочная группа. Со стадиона «Динамо» на связь со студией вышла корреспондент Екатерина Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, СТВ:
Сегодня третий день на Европейских играх. Мы находимся рядом со стадионом «Динамо», который у многих, я думаю, ассоциируется с футболом. Но сегодня здесь царствует легкая атлетика. Представлена она здесь в очень необычном формате: динамическая легкая атлетика, своеобразное ноу-хау соревнований.
Подробнее в видеоматериале.
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