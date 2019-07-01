«Им тоже важно понимать, знать». Александр Барауля и белорусские спортсмены приняли участие в акции накануне Дня Независимости
Новости Беларуси. Такие места вряд ли кого-то могут оставить равнодушным. Урочище «Благовщина» – одно из трех мест массового уничтожения людей в концлагере «Тростенец», а еще, как зачастую его называют, место общеевропейской скорби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь погибло около 150 тысяч человек! Потомки узников «Тростенца» часто приезжают сюда почтить память о погибших. Об этом напоминают портреты, списки с именами людей. И в эти дни здесь, конечно, многолюдно.
Вячеслав Кот, главный тренер национальной сборной Беларуси по самбо:
Нужно почаще посещать такие места, потому что мы в нашей суете забываем. Поэтому приходишь сюда и понимаешь, какая это суета... Надо почаще посещать, вспоминать, чтить память ушедших и понимать, что происходило и что, не дай бог, может в жизни происходить.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Здесь присутствуют члены национальных команд по единоборствам, которые выступали в том числе на Европейских играх. Здесь есть ребята, которые готовятся к чемпионатам и первенствам Европы, это более молодые ребята. Им тоже важно понимать, знать. Это очень важный момент нравственного, идеологического, патриотического воспитания. Такие акции, безусловно, должны быть системными.
Как правило, Илья Хамцов среди тех, кто завоевывает медали спортивные. На последнем чемпионате Европы вплотную подошел к тройке призеров. Но, признается, в эти дни особенно важно вспомнать тех, кто завоевывал для нас мирное небо над головой.
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Илья Хамцов, член юниорской сборной Беларуси по вольной борьбе:
Во время Дня Независимости мы посещаем Хатынь, Линию Сталина, приезжаем к дедушкам, бабушкам. Они рассказывают истории о Великой Отечественной войне.
Те, кто воевали за нас, они обеспечили нам мирное будущее.
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Новости Беларуси. Если 3 июля – один из символов нашей государственности, то парад у стелы «Минск – город-герой» – это ежегодное лицо нашей самостоятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В центре столицы прошла репетиция торжественного проезда механизированной колонны. С подробностями – наш корреспондент Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, СТВ:
Военная техника в центре города – добрая июльская традиция. В этом году парад, приуроченный ко Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси, пройдет вечером. А сразу после мирной демонстрации военной мощи страны мы споем наш гимн. После чего небо над Минском украсит салют.
Подробнее о репетиции парада смотрите в видеоинформации.