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Инцидент с задержанием парня в минском метро: комментарий ГУВД

29.05.2017 - 16:47

Новости Беларуси. В ГУВД прокомментировали подробности инцидента, связанного с задержанием молодого человека в минском метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, произошел он на станции Октябрьская. Сотруднику охраны метрополитена поступила информация о хулиганском поведении мужчины. Предположительно, он был пьян. Требования дежурного по станции милиционера покинуть метрополитен он проигнорировал. При попытке отвести его в комнату милиции нарушитель оказал сопротивление. Причем, в грубой форме.

Закрытый перелом костей носа диагностировали медики у правоохранителя. Нарушителя задержали только с помощью ближайшего милицейского наряда и сотрудников службы безопасности метро.

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Минского городского исполнительного комитета:
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Установлено, что молодой человек ранее неоднократно привлекался к административной ответственности: за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков, мелкое хищение и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение обязанностей по воинской повинности. Сейчас молодой человек находится на учеет в уголовно-исполнительной инспекции.

После задержания молодой человек был доставлен в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи. 19-летнему минчанину поставили диагноз «Алкогольное отравление».

Инцидент с задержанием парня в минском метро: комментарий ГУВД

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