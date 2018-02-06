﻿ Индекс Dow Jones обвалился на 1175 пунктов: потери за день составили 114 миллиардов долларов | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Индекс Dow Jones обвалился на 1175 пунктов: потери за день составили 114 миллиардов долларов

06.02.2018 - 18:46

Новости Беларуси. Богатейшие люди мира за день потеряли 114 миллиардов долларов. Впервые со времени экономического кризиса фондовые рынки в США рухнули на максимальное значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индекс Dow Jones обвалился на 1175 пунктов. Эксперты объясняют это тем, что у игроков на рынке усилились инфляционные ожидания из-за значительного роста доходности государственных облигаций. За рухнувшими фондовыми индексами в США последовал обвал на фондовом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вслед за индексами падает цена на нефть: на утренних торгах -1 %. Во многом это связано с тем, что сильнее всех из-за падения фондовых рынков пострадали энергетические компании.

Больше новостей экономики за 6 февраля здесь.

Индекс Dow Jones обвалился на 1175 пунктов: потери за день составили 114 миллиардов долларов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 06.02.2018
Новости экономики за 06.02.2018
Новости экономики за 05.02.2018
Новости экономики за 05.02.2018
Новости экономики за 02.02.2018
Новости экономики за 02.02.2018
Новости экономики за 01.02.2018
Новости экономики за 01.02.2018
Новости экономики за 31.01.2018
Новости экономики за 31.01.2018
Новости экономики за 30.01.2018
Новости экономики за 30.01.2018
Новости экономики за 29.01.2018
Новости экономики за 29.01.2018
Новости экономики за 26.01.2018
Новости экономики за 26.01.2018
Все новости по теме Экономическая рубрика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru