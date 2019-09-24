Инфоцентр ЦИК откроется в Минске 17 ноября в малом зале Дворца Республики
Новости Беларуси. Информационный центр ЦИК начнет работу 17 ноября. Разместится он, как и прежде, во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта локация наиболее удобна для проведения пресс-конференций Центризбиркома с участием иностранных журналистов и наблюдателей. Стоит отметить, что в ЦИК уже поступил предварительный сигнал от Парламентской ассамблеи Совета Европы о приезде миссии краткосрочных наблюдателей. Аккредитацию на выборы уже получили международные наблюдатели от СНГ.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
17 ноября в десять утра мы сможем с вами там провести первую пресс-конференцию. Конечно, к сожалению, это мероприятие не может охватить всех наблюдателей. Национальные наблюдатели не имеют аккредитации в данном центре – просто для этого понадобился бы стадион, потому что у нас национальных наблюдателей десятки тысяч. Прежде всего для тех, кто приезжает в нашу страну, и создаются подобные условия.
Обсуждали 24 сентября в ЦИК и создание безбарьерной среды на предстоящих парламентских выборах. Для избирателей с ограниченными возможностями на участках организуют кабины большего размера с низкими столами, оборудованными ширмами. В помощь предоставят лупы и специальные трафареты. Сохранится и возможность голосования на дому. Теледебаты и выступления кандидатов на нашем телеканале будут сопровождаться субтитрами и бегущей строкой.
Выборы депутатов Палаты представителей пройдут 17 ноября, в Совет Республики – 7 ноября.
Лидия Ермошина: «Безбарьерная среда не создается специально под выборы»
Новости Беларуси. На парламентских выборах в Беларуси создадут безбарьерную среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для избирателей с ограниченными возможностями на участках для голосования организуют кабины большего размера с низкими столами, оборудованными ширмами. В помощь предоставят лупы и специальные трафареты.
В день выборов волонтёры будут дежурить на участках. Большинство помощников будут ждать избирателей на первых этажах, остальные оснастят пандусами, подъёмниками и кнопками помощи. Теледебаты и выступления кандидатов на телеканале СТВ будут сопровождаться субтитрами и бегущей строкой.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Безбарьерная среда ведь не создается специально под выборы, это общая гуманизация общества. В стране должны максимально создаваться условия для участия инвалидов в общественной жизни. Поэтому Центральная комиссия просто будет просить, чтобы все участки для голосования в основном размещались на первых этажах, чтобы входы в здание были оборудованы пандусами, если это необходимо, чтобы создавались специальные места для голосования инвалидов-колясочников.
Кроме этого, уже стали известны некоторые имена претендентов на место в Совете Республики. Среди них как узнаваемые лица, так и новички. Уже состоялись первые совместные заседания райисполкомов и райсоветов, на которых выдвинули будущих представителей интересов их регионов. Чуть позже их предстоит утвердить на областном уровне.
Выдвижение претендентов продолжится до 8 октября включительно. Выберут членов Совета Республики 7 ноября, а основной день голосования на выборах в Палату представителей – 17 ноября.