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Инне Савенко не удалось получить медаль во втором дне этапа Кубка мира по велотреку в Минске

20.01.2018 - 22:17

Новости Беларуси. Второй день этапа Кубка мира по велотреку в Минске подходит к концу. В утренней сессии наши спортсмены не блистали, и ни в одном из видов не смогли преодолеть барьер квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В вечерних заездах белорусская надежда велоспорта Инна Савенко старалась побороться за медали в омниуме. Однако попасть в награды ей не удалось. На финише она показала итоговый результат. Позже наша мужская сборная выступит в финале мэдисона, а Анна Терех поборется за медали в скретче.

В воскресенье всех болельщиков ждет большая программа, в том числе финальные баталии на треке и церемония закрытия соревнований.

Инне Савенко не удалось получить медаль во втором дне этапа Кубка мира по велотреку в Минске

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