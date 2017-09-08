«Не прекращайте трудиться и быть свободными во взглядах»: обзор Instagram-страницы «Мисс Беларусь-2008» Ольги Хижинковой

Фото. Девушка радует подписчиков фотографиями тренировок и тем, как старается превозмогать себя ради тренировок. Судя по фото, любовь со спортом у Ольги многолетняя – тренировки на открытом воздухе проходят и летом, и зимой. «Мой тренер всегда говорит: «Чем сложнее бежать, тем легче это должно выглядеть внешне. Закон сохранения энергии работает не только в физике. Очередная утренняя».

Фото. Девушка мотивирует подписчиков и утверждает, что «наши возможности больше, чем мы можем себе представить». Ольга говорит: «#зачтоялюблюбег. Да хотя бы и за то, что порой нарезая 22-й круг по стадиону, вспоминаешь, что помышляла завершить тренировку уже на 5-м, считая это своим максимумом на сегодня».

Фото. «Постепенно стараюсь превозмочь себя и выйти из комфортного вечернего графика тренировок. Как оказалось, утром бежать можно. И в утренних пробежках кроется масса приятных плюсов, доминирующий из которых: свободный вечер. Из сложного: сделать усилие над собой и поднять-таки с кровати своё бренное тельце после трёх напоминай будильника. Дальше все ок.) В общем, и в 6 утро может быть добрым».

Фото. Тренировка перед днем рождения. Подарок самой себе к юбилею. В ноябре 2016 года Ольге исполнилось 30 лет.

Фото. Девушка любит животных и старается всячески помогать им. Через свою личную страницу она пытается помочь бездомным котам и собакам найти свой новый дом. «И вновь карма напомнила о своей необратимости, прислав настойчивый месседж в виде внеочередной обездоленной дворняжки. Последняя, приветливо виляя хвостом, ждала меня аккурат на входе в родной подъезд, вооружившись самым грустным взглядом, который только можно вообразить. В ответ на мое предложение войти, осторожно шагнула в открытую дверь...».

Фото. Ольга публикует посты, где рассказывает о судьбе животных, или делится радостными новостями, когда кто-то из питомцев находит новый дом.

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Фото. В конце июля Ольга рассказала историю одного из своих домашних любимчиков – Жужи. «Сегодня исполнился ровно год со дня судьбоносной (для обеих сторон) встречи. Обессилевшая сбитая машиной несчастная собака, лежащая на обочине дороги, оказалась надежным компаньоном и в горе, и радости, и в дождь, и в стужу, и в зной, и на пробежках, и в загородных поездках. Сочлись несколькими парами комнатных тапок. Это ли разменная монета взамен на бескорыстное чувство?»

Фото. «Собаки действительно умеют улыбаться. Но встречали ли вы когда-нибудь счастливую бездомную собаку? Жужа очень быстро научилась это делать. А сейчас она заставляет невольно улыбаться всех, кто на неё смотрит.) #мояжужа»

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Фото. Девушка часто делится фотографиями с совместных прогулок. «Не знаю, как именно генерируется в собаках тот поток радости и обожания, который они так эмоционально демонстрируют своему хозяину. Многие люди в ответе на этот вопрос предпочитают придерживаться термина «инстинкт». Однако если это и правда банальный рефлекс, то было бы неплохо развить его у некоторых людей хотя бы до уровня элементарно «поздороваться».

Фото. Ольга работает пресс-секретарем футбольного клуба «Динамо-Брест», который 28 мая 2017 года завоевал «Кубок Беларуси». «Ребята!!! @dynamobrest Спасибо за возможность и мне прикоснуться к заветному трофею и быть причастной к этому матчу. Спасибо за эмоции и упорную борьбу! Это был незабываемый день!»

Фото. «Болеем все».

Фото. С юмором рассказывает о работе моделью. «Оля, повернись корпусом вправо, а плечи разверни влево. Голову держи ровно, взгляд вниз! Перенеси вес тела на левую ногу! Стопу правой ноги подними вверх! Что ты вцепилась рукой за опору? Держи баланс! Не заламывай лодыжку! Нога должна выглядеть естественно! Держи осанку! Что ты говоришь? Туфли тесные? Солнышко, тебе нужно всего-то постоять в них минут 20. Почему ты не улыбаешься? Не забывай! Твоё лицо должно выражать полное и безразмерное СЧАСТЬЕ И УМИРОТВОРЕНИЕ».

Фото. Преподаватель у детей в Национальной школе красоты. В одном из постов девушка рассказывала, что ей кажется, что она получает от детей знаний больше, чем отдает, несмотря на то, что они младше. «Что я чувствую в такие минуты? Благодарю Небеса за счастье быть нужной. Мой второй выпуск. 102 птенчика, для каждого из которых отдельное место в ❤. Спасибо за все».

Фото. Ольга Хижинкова регулярно делится с подписчиками красивые фотографиями со съемок и модных показов.

Фото. Со съемок имиджевого ролика.

Фото. С иронией относится к комментариям. «Помогает животным – лучше бы детям помогла, помогает детям – пиарится; успешная – чья-то протеже, не ладится с карьерой – бездарь; яркая – без ботокса и силикона не обошлось, естественная – страшила. На том и стоим!)»

Фото. Публикует свои юношеские фотографии. Снимок сделан в 2006 году. Подпись: «было время».