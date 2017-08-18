Футбол, Дарт Мол и рок-н-ролл: обзор страницы в Instagram Дианы Арбениной

Фото. Артистка довольно регулярно ведет свою страницу. За обновлениями следят более 86 тысяч человек. Практически каждый свой пост Арбенина подписывает фразой «Доброе утро, страна». Чаще фотографий в аккаунте встречаются небольшие минутные ролики, где певица ведет беседы с пользователями.

Фото. Ей нравится общаться с подписчиками. В одном из видео Арбенина призналась, что у нее немного подписчиков, но она ценит и скучает по каждому. «Я делаю видео и вижу, как вы смеетесь, реагируете и комментируете».

Фото. Последний пост – это анонс новой книги «Бег». «Доброе утро, страна! 23-го августа выход новой книги БЕГ. Всегда жду и всегда не могу поверить. И как классно, что она родится в альянсе с Юлей Конторовой – моим другом, моим соратником, моим редактором. Люблю читать!»

Фото. У исполнительницы действительно страсть к чтению. По ее словам, она может проводить в книжном магазине часы. «Я счастлива безмерно и не замечаю время. Не сочтите за нудность, но мне не нравятся ридеры и все то, что невозможно потрогать. Слова нужно вдыхать. Это счастье!»

Фото. Диана Арбенина любит делиться фото со своими детьми – дочерью Мартой и сыном Артемом. Двойняшки родились в феврале 2010 года.

Фото. «А вот моя дочь – самая чудесная девочка на земле))»

Фото. «Мой любимый мальчик!»

Фото. На фоне многих видео с исполнительницей звучит музыка. Можно заметить, что слушает артистка. В машине, например, Арбенина слушает Beatles и Шинейд О’Коннор, а перед сном – новый альбом Ланы дель Рей «Lust for Life».

Фото. Посещала несколько матчей Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. Например, Новая Зеландия – Португалия, Чили – Германия. И про свои походы на футбол Арбенина сказала, что она «классно оттянулась».

Фото. Делится певица с подписчиками и своим бытом. Например, утром Арбенина нанесла на лицо черную маску и хотела испугать детей. Ребята спросили у нее – «Умоется ли мама?». А сын сказал, что хотел бы, чтобы у него был цвет кожи как у Дарта Мола – персонажа «Звездных войн», темного владыки ситхов.

Фото. Любовь к «Звездным войнам» прослеживается во многих публикациях. На некоторых видео можно заметить, что у сына исполнительницы есть майка и кепка с логотипом звездной саги. Или, например, ребята смотрят в машине фильм. У Артема есть коллекция фигурок персонажей, в которой есть штурмовики, Кайло Рен, Финн из седьмой части популярного фильма и многие другие персонажи. Сын Арбениной попросил у мамы купить в коллекцию Дарта Вейдера и Оби-Вана Кеноби.

Фото. «Фотокарточка с белым штурмовиком! Классный трофей для сынули».

Фото. «Выходные с детьми – это кайф». На одном из видео, где ребята ели сладкую вату, Диана Арбенина призналась, что в ее детстве можно было только мечтать о таких сладостях – не было ни сладкой ваты, ни профитролей.

Фото. Папа Дианы Арбениной.

Фото. Это видео певица сделала на родине мамы в Южно-Сахалинске, где мама не была много лет. Это ее малая родина. И мама артистки в ролике рассуждала, что же такое для нее родина и, по словам женщины, – это то место, где чувствуешь самое щемящее чувство, куда хочешь вернуться и даже поплакать».

Фото. Делится исполнительница с подписчиками и своим творчеством. Например, в июле опубликовала видео о том, как снимали клип на песню «Разбуди меня».

Фото. Премьера клипа состоялась 8 июня 2017 года. В описании к видео на YouTube Арбенина отметила, что «Это кино. Это не видеоклип в его чистом виде. Слишком много в нем атмосферы, цвета и почерка автора. Помните фильм Вонга Кар Вая «Мои черничные ночи»? Это тоже роуд-муви, но в нашем кино за рулем человек, который уже знает и что такое любовь и что такое потери. Который встречает свое прошлое и влюбляется в него заново. Который абсолютно свободен и счастлив...»

Фото. Арбенина приняла участие в съемках клипа Басты на песню «Сансара» и назвала эту композицию «изумительной». Подписчики согласились с исполнительницей. «Удивительная песня! И очень трогательная... до глубины души! Спасибо!»