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Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного

14.09.2017 - 13:57

Новости Беларуси. С 15 по 17 сентября в швейцарском Биле продут матчи между командами Швейцарии и Беларуси за выход в мировую группу Кубка Дэвиса.

В составе сборной Беларуси оказались Андрей Василевский, Ярослав Шило, Дмитрий Жирмонт и Максим Мирный. На предварительной пресс-конференции перед матчем капитан – Владимир Волчков отметил, что Максим Мирный не присутствует на мероприятии из-за того, что не может вылететь в Швейцарию из Флориды, где недавно бушевал ураган «Ирма». Прославленного теннисиста ждут в Биле в очень скором времени.

«Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд»: как пережила ураган «Ирма» в штате Флорида семья Максима Мирного

В июле нынешнего года Максиму Мирному исполнилось 40 лет. За время своей спортивной карьеры теннисист был первой ракеткой мира в парном разряде, 10 раз побеждал в турнирах Большого шлема в парном разряде и миксте, стал Олимпийским чемпионом Лондона в смешанном парном разряде.

Фото: instagram.com/maxmirnyi

В преддверии матча плэй-офф за выход в мировую группу Кубка Дэвиса и юбилея спортсмена мы в рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор посмотрели, что публикует на своей странице в социальной сети теннисист Максим Мирный.

Чаще всего на своей странице в Instagram он делится с подписчиками снимками тренировок, путешествий и своей большой семьи. Мы собрали некоторые из них.

Источник фото – instagram.com/maxmirnyi.

Фото: instagram.com/maxmirnyi
В день 40-летнего юбилея Мирный опубликовал пост, в котором рассказал о значимости тенниса и спорта для себя. «Все вы знаете, что на теннисном корте вся моя жизнь с тех пор, как я могу вспомнить себя. Несмотря на то, что эта жизнь была далеко не всегда гладкой и славной, я могу с полной уверенностью сказать, что не представляю себя без нее. Я хочу поблагодарить теннис за то, что позволил мне разделить с собой эту длинную дорогу».
Фото. В день 40-летнего юбилея Мирный опубликовал пост, в котором рассказал о значимости тенниса и спорта для себя. «Все вы знаете, что на теннисном корте вся моя жизнь с тех пор, как я могу вспомнить себя. Несмотря на то, что эта жизнь была далеко не всегда гладкой и славной, я могу с полной уверенностью сказать, что не представляю себя без нее. Я хочу поблагодарить теннис за то, что позволил мне разделить с собой эту длинную дорогу».
Спортсмен поблагодарил людей, которые были с ним рядом все это время и направляли его на правильный путь – тренеров, родителей, жену и детей. «Из-за тебя, Теннис, я могу продолжать жить в глазах других мальчиков и девочек в своем центре».
Фото. Спортсмен поблагодарил людей, которые были с ним рядом все это время и направляли его на правильный путь – тренеров, родителей, жену и детей. «Из-за тебя, Теннис, я могу продолжать жить в глазах других мальчиков и девочек в своем центре».
«Я благодарю тебя, Теннис, за то, что ты вошел в сложную и часто непредсказуемую жизнь моей прекрасной семьи, которая часто жертвует многими вещами и подстраивается под Тебя и меня».
Фото. «Я благодарю тебя, Теннис, за то, что ты вошел в сложную и часто непредсказуемую жизнь моей прекрасной семьи, которая часто жертвует многими вещами и подстраивается под Тебя и меня».
«Я благодарен вам, Мама и Папа за то, что дали мне шанс жить, а затем помогали мне на протяжении всего моего пути. Для меня вы пример воспитания, и я надеюсь следовать по вашим стопам».
Фото. «Я благодарен вам, Мама и Папа за то, что дали мне шанс жить, а затем помогали мне на протяжении всего моего пути. Для меня вы пример воспитания, и я надеюсь следовать по вашим стопам».
«Наконец, я хочу поблагодарить всех вас. Мои близкие друзья и мои поклонники, которые большую часть времени следят за мной издалека, но все же посылают мне свои положительные слова и поддержку. Вы намного облегчаете мне преодоление ударов по дороге Жизни. Спасибо вам за все».
Фото. «Наконец, я хочу поблагодарить всех вас. Мои близкие друзья и мои поклонники, которые большую часть времени следят за мной издалека, но все же посылают мне свои положительные слова и поддержку. Вы намного облегчаете мне преодоление ударов по дороге Жизни. Спасибо вам за все».
Максим Мирный делился детским фото со своим коллегой – Владимиром Волчковым. Сейчас он капитан сборной Беларуси по теннису. «Кто эти двое?», – подписал снимок теннисист.
Фото. Максим Мирный делился детским фото со своим коллегой – Владимиром Волчковым. Сейчас он капитан сборной Беларуси по теннису. «Кто эти двое?», – подписал снимок теннисист.
Семья Максима Мирного живет в городе Сарасота в штате Флорида. Теннисист и его супруга Ксения поженились в 2004 году. Пара воспитывает четверых детей: 12-летнюю Меланию, 10-летнюю Петру, 7-летнего Демида и 3-летнего Трофима. «Самая трудная работа в мире – быть матерью! Спасибо за твою безусловную любовь и заботу».
Фото. Семья Максима Мирного живет в городе Сарасота в штате Флорида. Теннисист и его супруга Ксения поженились в 2004 году. Пара воспитывает четверых детей: 12-летнюю Меланию, 10-летнюю Петру, 7-летнего Демида и 3-летнего Трофима. «Самая трудная работа в мире – быть матерью! Спасибо за твою безусловную любовь и заботу».
С дочерью Меланией. «С самой старшей, с самой взрослой и с самой первой моей бэбичкой. Спасибо тебе, дорогая, за твою чуткость и любовь».
Фото. С дочерью Меланией. «С самой старшей, с самой взрослой и с самой первой моей бэбичкой. Спасибо тебе, дорогая, за твою чуткость и любовь».
«Лучшее время, когда мы все вместе!»
Фото. «Лучшее время, когда мы все вместе!»
Спортсмен часто делится фото, где его семья проводит время вместе, занимаясь спортом.
Фото. Спортсмен часто делится фото, где его семья проводит время вместе, занимаясь спортом.
«Командир команды Мирных. 1 час и 20 минут. В желтой майке едет Демид. Это его первая поездка без маленьких опорных колес. Урааа!!»
Фото. «Командир команды Мирных. 1 час и 20 минут. В желтой майке едет Демид. Это его первая поездка без маленьких опорных колес. Урааа!!»
«Лучший папа превращается в лучшего дедушку!». Николай Мирный в одном из интервью СТВ отмечал: «В нашей семье у нас есть добрые и хорошие привычки, из которых дети обязательно возьмут хорошие примеры. Каждое утро я им показываю, как нужно закаляться. И чтобы они это слышали, я залезаю под холодный душ и кричу: «Колька молодец!» и они меня, естественно, слушаются.
Фото. «Лучший папа превращается в лучшего дедушку!». Николай Мирный в одном из интервью СТВ отмечал: «В нашей семье у нас есть добрые и хорошие привычки, из которых дети обязательно возьмут хорошие примеры. Каждое утро я им показываю, как нужно закаляться. И чтобы они это слышали, я залезаю под холодный душ и кричу: «Колька молодец!» и они меня, естественно, слушаются.
Максим Мирный с отцом Николаем Мирным и братом Петром.
Фото. Максим Мирный с отцом Николаем Мирным и братом Петром.
«Прекрасный вечер в Минске и бесценное время с мамой».
Фото. «Прекрасный вечер в Минске и бесценное время с мамой».
«Мячи на Роллан Гаррос всегда тяжелы». С братом Петром.
Фото. «Мячи на Роллан Гаррос всегда тяжелы». С братом Петром.
Теннисист довольно регулярно публикует фото из путешествий или мест, где проводятся турниры.
Фото. Теннисист довольно регулярно публикует фото из путешествий или мест, где проводятся турниры.
«Вашингтон, слишком серьезный. Торонто, пожалуйста, будь милым!!!»
Фото. «Вашингтон, слишком серьезный. Торонто, пожалуйста, будь милым!!!»
Фото из Лондона.
Фото. Фото из Лондона.
С князем Монако Альбером (по центру). «Честь встретиться и поговорить с этим особенным человеком снова».
Фото. С князем Монако Альбером (по центру). «Честь встретиться и поговорить с этим особенным человеком снова».
С коллегой Викторией Азаренко. В паре со спортсменкой Максим Мирный выиграл первое олимпийское золото в теннисе для Беларуси.
Фото. С коллегой Викторией Азаренко. В паре со спортсменкой Максим Мирный выиграл первое олимпийское золото в теннисе для Беларуси.
«Главней всего погода в доме, a все другое суета», напомнила нам Лариса Александровна».
Фото. «Главней всего погода в доме, a все другое суета», напомнила нам Лариса Александровна».
«Для вас, поклонники Барселоны». С футболистом Жераром Пике.
Фото. «Для вас, поклонники Барселоны». С футболистом Жераром Пике.

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