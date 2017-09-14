Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного

Фото. В день 40-летнего юбилея Мирный опубликовал пост, в котором рассказал о значимости тенниса и спорта для себя. «Все вы знаете, что на теннисном корте вся моя жизнь с тех пор, как я могу вспомнить себя. Несмотря на то, что эта жизнь была далеко не всегда гладкой и славной, я могу с полной уверенностью сказать, что не представляю себя без нее. Я хочу поблагодарить теннис за то, что позволил мне разделить с собой эту длинную дорогу».
Фото. Спортсмен поблагодарил людей, которые были с ним рядом все это время и направляли его на правильный путь – тренеров, родителей, жену и детей. «Из-за тебя, Теннис, я могу продолжать жить в глазах других мальчиков и девочек в своем центре».
Фото. «Я благодарю тебя, Теннис, за то, что ты вошел в сложную и часто непредсказуемую жизнь моей прекрасной семьи, которая часто жертвует многими вещами и подстраивается под Тебя и меня».
Фото. «Я благодарен вам, Мама и Папа за то, что дали мне шанс жить, а затем помогали мне на протяжении всего моего пути. Для меня вы пример воспитания, и я надеюсь следовать по вашим стопам».
Фото. «Наконец, я хочу поблагодарить всех вас. Мои близкие друзья и мои поклонники, которые большую часть времени следят за мной издалека, но все же посылают мне свои положительные слова и поддержку. Вы намного облегчаете мне преодоление ударов по дороге Жизни. Спасибо вам за все».
Фото. Максим Мирный делился детским фото со своим коллегой – Владимиром Волчковым. Сейчас он капитан сборной Беларуси по теннису. «Кто эти двое?», – подписал снимок теннисист.
Фото. Семья Максима Мирного живет в городе Сарасота в штате Флорида. Теннисист и его супруга Ксения поженились в 2004 году. Пара воспитывает четверых детей: 12-летнюю Меланию, 10-летнюю Петру, 7-летнего Демида и 3-летнего Трофима. «Самая трудная работа в мире – быть матерью! Спасибо за твою безусловную любовь и заботу».
Фото. С дочерью Меланией. «С самой старшей, с самой взрослой и с самой первой моей бэбичкой. Спасибо тебе, дорогая, за твою чуткость и любовь».
Фото. «Лучшее время, когда мы все вместе!»
Фото. Спортсмен часто делится фото, где его семья проводит время вместе, занимаясь спортом.
Фото. «Командир команды Мирных. 1 час и 20 минут. В желтой майке едет Демид. Это его первая поездка без маленьких опорных колес. Урааа!!»
Фото. «Лучший папа превращается в лучшего дедушку!». Николай Мирный в одном из интервью СТВ отмечал: «В нашей семье у нас есть добрые и хорошие привычки, из которых дети обязательно возьмут хорошие примеры. Каждое утро я им показываю, как нужно закаляться. И чтобы они это слышали, я залезаю под холодный душ и кричу: «Колька молодец!» и они меня, естественно, слушаются.
Фото. Максим Мирный с отцом Николаем Мирным и братом Петром.
Фото. «Прекрасный вечер в Минске и бесценное время с мамой».
Фото. «Мячи на Роллан Гаррос всегда тяжелы». С братом Петром.
Фото. Теннисист довольно регулярно публикует фото из путешествий или мест, где проводятся турниры.
Фото. «Вашингтон, слишком серьезный. Торонто, пожалуйста, будь милым!!!»
Фото. Фото из Лондона.
Фото. С князем Монако Альбером (по центру). «Честь встретиться и поговорить с этим особенным человеком снова».
Фото. С коллегой Викторией Азаренко. В паре со спортсменкой Максим Мирный выиграл первое олимпийское золото в теннисе для Беларуси.
Фото. «Главней всего погода в доме, a все другое суета», напомнила нам Лариса Александровна».
Фото. «Для вас, поклонники Барселоны». С футболистом Жераром Пике.