Instagram-обзор страницы участника «Славянского базара-2017» и «Голоса країни» – белоруса Егора Шаранкова

Новости Беларуси. На этой неделе подошел к концу 26 фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске-2017». Главным событием смотра традиционно стал конкурс молодых исполнителей, где приняли участие исполнители из 21 страны.

Беларусь на международном конкурсе представлял 19-летний студент Белорусского государственного университета культуры и искусств Егор Шаранков. В финале конкурса Егор набрал равное количество баллов вместе с другим участником – Владом Сытником из Украины. Жюри решило присудить победу украинцу, а Егор получил вторую премию фестиваля. Исполнитель признался, что доволен результатом, потому что ему удалось набрать максимальное в нынешнем году количество баллов, а жюри и зрители посчитали его достойным данного приза.

О том, что исполнитель будет представителем Беларуси на конкурсе стало известно в конце марта 2017 года – здесь подробнее.

Нынешнюю рубрику Instagram-обзор мы посвятили странице Егора. Мы посмотрели, какими снимками певец делится со своими подписчиками и собрали некоторые интересные факты про исполнителя.