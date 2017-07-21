Instagram-обзор страницы участника «Славянского базара-2017» и «Голоса країни» – белоруса Егора Шаранкова

Фото. egorsharankov. Об отборе на витебский фестиваль Егор рассказывал, что «он был сложный, была тяжелая обстановка. Все участники были сильными вокалистами. Впервые проводилось открытое голосование. Из-за сильной конкуренции невозможно было предугадать, кто поедет на конкурс».
Фото. egorsharankov. После конкурса, участник опубликовал такой пост. «Вот и подошёл к концу Фестиваль «Славянский базар-2017» ! Месяцы упорной подготовки принесли свои плоды ! Это был невероятный кайф выходить на сцену и дарить людям своё творчество. Спасибо моей команде, моим педагогам Лигорской Татьяне, Мельникову Игорю, моей семье, которая верит в меня и помогает раскрыть мой потенциал! Впереди новые высоты, и много всего интересного. Спасибо всем за вашу поддержку и веру, для меня это очень многое значит!»
Фото. egorsharankov. «Это было незабываемо! Спасибо жюри за звание «Открытие Славянского базара», теперь нужно двигаться дальше!»
Фото. egorsharankov. Зимой 2017 года Егор стал участником украинского шоу Голос країни. На отборе он пел песню группы The Beatles – « Back In The U.S.S.R.». Во время выступления Егора к нему повернулась мужская половина жюри – Сергей Бабкин и Потап.
Фото. egorsharankov. Сергей Бабкин отметил, что исполнитель показал свой стержень, но также в Егоре ему видится лирический герой. Еще наставник отметил, что молодой человек похож на эльфа. А у Бабкина как раз собирается «колдовская» команда, к которой и присоединился Егор.
Фото. egorsharankov. На вопрос «О чем мечтает Егор и чем он занимается?» молодой человек ответил, что «я учусь, ищу себя в музыке и хотелось бы, чтобы на этом проекте один из наставников мне помог определиться. Возможно, потому что я еще слишком юн».
Фото. egorsharankov. «Лучший наставник #babkin, спасибо за советы и веру».
Фото. egorsharankov. О своем участии в «Голосе» Егор рассказывал так: «Это интересное событие и огромный опыт, потому что это масштабный проект. Такое важно для каждого исполнителя. У нас очень дружная команда, все ребята добрые, мы общаемся вне проекта. Я не ожидал, когда шел на проект, что будут такие отношения».
Фото. egorsharankov. «Спасибо всем за поддержку!!!! Мы правда очень старались и хотели, чтобы все получилось , но та атмосфера, которая царит на проекте , действительно очень сложно, постоянно под напряжением и с этим по настоящему трудно справиться ! Но дальше будет просто нереально!»
Фото. egorsharankov. «Это были невероятные ощущения и эмоции, этот этап проекта был одним из самых сложных испытаний в моей жизни, такой накал эмоций. Я благодарен @babkin_official за возможность проявить себя ещё больше, и хочу сказать самые тёплые слова всем участникам нашей команды, вы нереальные, талантливые, неординарные, душевные. Я рад, что мне удалось пообщаться именно с вами!))»
Фото. egorsharankov. Егор вошел в топ-16 сильнейших вокалистов сезона. «Ребята спасибо вам за поддержку, безумно рад, что такие люди встретились мне на моем творческом пути. Все продолжаем поддерживать #командабабкіна».
Фото. egorsharankov. Еще исполнитель является солистом Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Народного артиста Беларуси Михаила Финберга. В феврале нынешнего года «отметили двойной юбилей! Любимому оркестру 30 лет и маэстро Михаилу Яковлевичу Финбергу 7 , желаю ещё долгих-долгих счастливых лет!»
Фото. egorsharankov. О своей занятости в период участия в проекте, учебы, подготовки к фестивалю в Витебске артист говорил так « Звучит безумно, все скопилось вместе, совмещать тяжело, но меня поддерживает и наставляет Михаил Яковлевич Финберг, ему большая благодарность за это».
Фото. egorsharankov. Во время выступлений Егора всегда поддерживает его девушка...
Фото. yanovichalla. ...и педагог по вокалу – Татьяна Лигорская (справа на фото).
Фото. egorsharankov.
Фото. egorsharankov.
Фото. egorsharankov.
Фото. egorsharankov.