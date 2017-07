Instagram-обзор страницы участника «Славянского базара-2017» и «Голоса країни» – белоруса Егора Шаранкова

Фото. egorsharankov. Зимой 2017 года Егор стал участником украинского шоу Голос країни. На отборе он пел песню группы The Beatles – « Back In The U.S.S.R.». Во время выступления Егора к нему повернулась мужская половина жюри – Сергей Бабкин и Потап.