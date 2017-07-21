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Instagram-обзор страницы участника «Славянского базара-2017» и «Голоса країни» – белоруса Егора Шаранкова

21.07.2017 - 14:46

Новости Беларуси. На этой неделе подошел к концу 26 фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске-2017». Главным событием смотра традиционно стал конкурс молодых исполнителей, где приняли участие исполнители из 21 страны.

Беларусь на международном конкурсе представлял 19-летний студент Белорусского государственного университета культуры и искусств Егор Шаранков. В финале конкурса Егор набрал равное количество баллов вместе с другим участником – Владом Сытником из Украины. Жюри решило присудить победу украинцу, а Егор получил вторую премию фестиваля. Исполнитель признался, что доволен результатом, потому что ему удалось набрать максимальное в нынешнем году количество баллов, а жюри и зрители посчитали его достойным данного приза.

О том, что исполнитель будет представителем Беларуси на конкурсе стало известно в конце марта 2017 года – здесь подробнее

Нынешнюю рубрику Instagram-обзор мы посвятили странице Егора. Мы посмотрели, какими снимками певец делится со своими подписчиками и собрали некоторые интересные факты про исполнителя.

Фото: egorsharankov
egorsharankov. Об отборе на витебский фестиваль Егор рассказывал, что «он был сложный, была тяжелая обстановка. Все участники были сильными вокалистами. Впервые проводилось открытое голосование. Из-за сильной конкуренции невозможно было предугадать, кто поедет на конкурс».
Фото. egorsharankov. Об отборе на витебский фестиваль Егор рассказывал, что «он был сложный, была тяжелая обстановка. Все участники были сильными вокалистами. Впервые проводилось открытое голосование. Из-за сильной конкуренции невозможно было предугадать, кто поедет на конкурс».
egorsharankov. После конкурса, участник опубликовал такой пост. «Вот и подошёл к концу Фестиваль «Славянский базар-2017» ! Месяцы упорной подготовки принесли свои плоды ! Это был невероятный кайф выходить на сцену и дарить людям своё творчество. Спасибо моей команде, моим педагогам Лигорской Татьяне, Мельникову Игорю, моей семье, которая верит в меня и помогает раскрыть мой потенциал! Впереди новые высоты, и много всего интересного. Спасибо всем за вашу поддержку и веру, для меня это очень многое значит!»
Фото. egorsharankov. После конкурса, участник опубликовал такой пост. «Вот и подошёл к концу Фестиваль «Славянский базар-2017» ! Месяцы упорной подготовки принесли свои плоды ! Это был невероятный кайф выходить на сцену и дарить людям своё творчество. Спасибо моей команде, моим педагогам Лигорской Татьяне, Мельникову Игорю, моей семье, которая верит в меня и помогает раскрыть мой потенциал! Впереди новые высоты, и много всего интересного. Спасибо всем за вашу поддержку и веру, для меня это очень многое значит!»
egorsharankov. «Это было незабываемо! Спасибо жюри за звание «Открытие Славянского базара», теперь нужно двигаться дальше!»
Фото. egorsharankov. «Это было незабываемо! Спасибо жюри за звание «Открытие Славянского базара», теперь нужно двигаться дальше!»
egorsharankov. Зимой 2017 года Егор стал участником украинского шоу Голос країни. На отборе он пел песню группы The Beatles – « Back In The U.S.S.R.». Во время выступления Егора к нему повернулась мужская половина жюри – Сергей Бабкин и Потап.
Фото. egorsharankov. Зимой 2017 года Егор стал участником украинского шоу Голос країни. На отборе он пел песню группы The Beatles – « Back In The U.S.S.R.». Во время выступления Егора к нему повернулась мужская половина жюри – Сергей Бабкин и Потап.
egorsharankov. Сергей Бабкин отметил, что исполнитель показал свой стержень, но также в Егоре ему видится лирический герой. Еще наставник отметил, что молодой человек похож на эльфа. А у Бабкина как раз собирается «колдовская» команда, к которой и присоединился Егор.
Фото. egorsharankov. Сергей Бабкин отметил, что исполнитель показал свой стержень, но также в Егоре ему видится лирический герой. Еще наставник отметил, что молодой человек похож на эльфа. А у Бабкина как раз собирается «колдовская» команда, к которой и присоединился Егор.
egorsharankov. На вопрос «О чем мечтает Егор и чем он занимается?» молодой человек ответил, что «я учусь, ищу себя в музыке и хотелось бы, чтобы на этом проекте один из наставников мне помог определиться. Возможно, потому что я еще слишком юн».
Фото. egorsharankov. На вопрос «О чем мечтает Егор и чем он занимается?» молодой человек ответил, что «я учусь, ищу себя в музыке и хотелось бы, чтобы на этом проекте один из наставников мне помог определиться. Возможно, потому что я еще слишком юн».
egorsharankov. «Лучший наставник #babkin, спасибо за советы и веру».
Фото. egorsharankov. «Лучший наставник #babkin, спасибо за советы и веру».
egorsharankov. О своем участии в «Голосе» Егор рассказывал так: «Это интересное событие и огромный опыт, потому что это масштабный проект. Такое важно для каждого исполнителя. У нас очень дружная команда, все ребята добрые, мы общаемся вне проекта. Я не ожидал, когда шел на проект, что будут такие отношения».
Фото. egorsharankov. О своем участии в «Голосе» Егор рассказывал так: «Это интересное событие и огромный опыт, потому что это масштабный проект. Такое важно для каждого исполнителя. У нас очень дружная команда, все ребята добрые, мы общаемся вне проекта. Я не ожидал, когда шел на проект, что будут такие отношения».
egorsharankov. «Спасибо всем за поддержку!!!! Мы правда очень старались и хотели, чтобы все получилось , но та атмосфера, которая царит на проекте , действительно очень сложно, постоянно под напряжением и с этим по настоящему трудно справиться ! Но дальше будет просто нереально!»
Фото. egorsharankov. «Спасибо всем за поддержку!!!! Мы правда очень старались и хотели, чтобы все получилось , но та атмосфера, которая царит на проекте , действительно очень сложно, постоянно под напряжением и с этим по настоящему трудно справиться ! Но дальше будет просто нереально!»
egorsharankov. «Это были невероятные ощущения и эмоции, этот этап проекта был одним из самых сложных испытаний в моей жизни, такой накал эмоций. Я благодарен @babkin_official за возможность проявить себя ещё больше, и хочу сказать самые тёплые слова всем участникам нашей команды, вы нереальные, талантливые, неординарные, душевные. Я рад, что мне удалось пообщаться именно с вами!))»
Фото. egorsharankov. «Это были невероятные ощущения и эмоции, этот этап проекта был одним из самых сложных испытаний в моей жизни, такой накал эмоций. Я благодарен @babkin_official за возможность проявить себя ещё больше, и хочу сказать самые тёплые слова всем участникам нашей команды, вы нереальные, талантливые, неординарные, душевные. Я рад, что мне удалось пообщаться именно с вами!))»
egorsharankov. Егор вошел в топ-16 сильнейших вокалистов сезона. «Ребята спасибо вам за поддержку, безумно рад, что такие люди встретились мне на моем творческом пути. Все продолжаем поддерживать #командабабкіна».
Фото. egorsharankov. Егор вошел в топ-16 сильнейших вокалистов сезона. «Ребята спасибо вам за поддержку, безумно рад, что такие люди встретились мне на моем творческом пути. Все продолжаем поддерживать #командабабкіна».
egorsharankov. Еще исполнитель является солистом Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Народного артиста Беларуси Михаила Финберга. В феврале нынешнего года «отметили двойной юбилей! Любимому оркестру 30 лет и маэстро Михаилу Яковлевичу Финбергу 7 , желаю ещё долгих-долгих счастливых лет!»
Фото. egorsharankov. Еще исполнитель является солистом Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Народного артиста Беларуси Михаила Финберга. В феврале нынешнего года «отметили двойной юбилей! Любимому оркестру 30 лет и маэстро Михаилу Яковлевичу Финбергу 7 , желаю ещё долгих-долгих счастливых лет!»
egorsharankov. О своей занятости в период участия в проекте, учебы, подготовки к фестивалю в Витебске артист говорил так « Звучит безумно, все скопилось вместе, совмещать тяжело, но меня поддерживает и наставляет Михаил Яковлевич Финберг, ему большая благодарность за это».
Фото. egorsharankov. О своей занятости в период участия в проекте, учебы, подготовки к фестивалю в Витебске артист говорил так « Звучит безумно, все скопилось вместе, совмещать тяжело, но меня поддерживает и наставляет Михаил Яковлевич Финберг, ему большая благодарность за это».
egorsharankov. Во время выступлений Егора всегда поддерживает его девушка...
Фото. egorsharankov. Во время выступлений Егора всегда поддерживает его девушка...
yanovichalla. ...и педагог по вокалу – Татьяна Лигорская (справа на фото).
Фото. yanovichalla. ...и педагог по вокалу – Татьяна Лигорская (справа на фото).
egorsharankov.
Фото. egorsharankov.
egorsharankov.
Фото. egorsharankov.
egorsharankov.
Фото. egorsharankov.
egorsharankov.
Фото. egorsharankov.

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