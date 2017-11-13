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Инсталляцию в память о жертвах трудового рабства установили на железнодорожном вокзале

13.11.2017 - 23:51

Новости Беларуси. 10 белых человеческих силуэтов. Мужчины и женщины, дети и взрослые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лиц нет.

Только имена и тексты о том, как в один миг изменилась жизнь. Привезли инсталляцию из Бреста. Место не случайное, ведь именно ворота вокзала могут стать судьбоносной отправной точкой.

По интернету я познакомилась с молодым человеком по имени Павел. Мне было тогда 14 лет. Он предложил мне стать независимой от мамы. Он возил меня к мужчинам. Я хотела отказаться, но он стал угрожать, что обо всём расскажет. Я боялась. Но больше всего я боялась реакции моей мамы. И молчала.

Инсталляцию в память о жертвах трудового рабства установили на железнодорожном вокзале
Инсталляцию в память о жертвах трудового рабства установили на железнодорожном вокзале
Фото. Инсталляцию в память о жертвах трудового рабства установили на железнодорожном вокзале

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