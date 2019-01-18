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Интерактивную карту мест крещенских купаний опубликовало МЧС

18.01.2019 - 09:46

Новости Беларуси. 18 января – Крещенский сочельник. Этот праздник имеет множество уникальных традиций, одна их которых – купания в проруби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие люди с нетерпением ждут праздника Крещения Господня, чтобы совершить традиционное омовение. В 2019 году в крещенских купаниях планируется участие более 160 тысяч человек.

МЧС опубликовало интерактивную карту мест купаний – ознакомиться с ней можно на сайте ведомства. Во время праздника для безопасности у купелей дежурить будут работники скорой помощи, ОСВОД и правоохранители.

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