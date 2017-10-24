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Интерактивную карту с «бесхозной» недвижимостью подготовили в Минске

24.10.2017 - 23:31

Новости Беларуси. Это поможет потенциальным инвесторам быстрее определиться с объектом вложений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изучили тему в сюжете.

Интерактивную карту с «бесхозной» недвижимостью подготовили в Минске

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