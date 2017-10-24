Интерактивную карту с «бесхозной» недвижимостью подготовили в Минске

Новости Беларуси. Это поможет потенциальным инвесторам быстрее определиться с объектом вложений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Изучили тему в сюжете.
Новости Беларуси. Это поможет потенциальным инвесторам быстрее определиться с объектом вложений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Изучили тему в сюжете.
|Частный сектор в Минске: что будет дальше?
|Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят
|Архитектор: «Наиболее богатый район на усадебную застройку – это Центральный район Минска»
|Территория – 20%, население – 5,5%: сколько занимает частный сектор в Минске
|«Жильё качественное – не дешевеет»: как купить или продать квартиру в Минске?
|«Главное, что покупателю требуется – обеспечение юридической чистоты сделки»: как выбрать агентство недвижимости?
|«Формат общественных обсуждений – не продуктивен. Все всегда против. Чего бы то ни было»
|Эксперт: «Объектов премиум-класса пока у нас не построено. Два или три можно с большой натяжкой назвать «бизнес+»