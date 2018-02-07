«Интерес возрастает всё больше и больше». До начала досрочного голосования на выборах в местные Советы неделя

Новости Беларуси. Меньше недели остается до начала досрочного голосования на местных выборах в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участковые комиссии уже уведомили избирателей о времени и месте, где можно отдать свой голос за того или иного кандидата в депутаты. А вскоре все участки, на которых будет проводиться голосование, обеспечат бюллетенями. Пока же у претендентов на почетное звание народного избранника самая горячая пора – агитация. Для того, чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа белорусов, время еще есть. Этот этап завершится за день до основного дня голосования.