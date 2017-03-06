новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Интервью с одним из претендентов на госнаграду- Владимиром Кондрусевичем- автором музыки к мюзиклу "Софья Гольшанская"

06.03.2017 - 16:59

Интервью с одним из претендентов на госнаграду- Владимиром Кондрусевичем- автором музыки к мюзиклу "Софья Гольшанская"- сегодня в эфире СТВ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы
Премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства 2016 года присуждены в Беларуси
В Берёзе открыли новый Дом культуры: 4 народных коллектива и 28 творческих клубов обрели второй дом
В Берёзе открыли новый Дом культуры: 4 народных коллектива и 28 творческих клубов обрели второй дом
Достойная площадка для проведения мероприятий самого высокго уровня: в городе Береза Брестской области открылся новый Дом культурыДостойная площадка для проведения мероприятий самого высокого уровня: в городе Береза Брестской области открылся новый Дом культуры
Достойная площадка для проведения мероприятий самого высокого уровня: в городе Береза Брестской области открылся новый Дом культуры
Витебск
Учреждениям культуры из фонда Президента Беларуси выделят более 500 тысяч рублей на творческие проекты
Открытие второго заседания консультативного совета по делам белорусов зарубежья
Министерство иностранных дел поддержало идею создания в Минске белорусского дома
В Гомеле появился концертный рояль представительского класса
В Гомеле появился концертный рояль представительского класса
13 августа – день памяти Якуба Коласа
13 августа – день памяти Якуба Коласа
Паломничество в Будслав получило статус историко-культурной ценности Беларуси
Паломничество в Будслав получило статус историко-культурной ценности Беларуси
Все новости по теме Государственная политика в области культуры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru