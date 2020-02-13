Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны
Новости Беларуси. График Иньяцио Кассиса в Минске был настолько плотным, что журналистам, чтобы пообщаться, пришлось буквально ловить его на лету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашей коллеге Яне Шипко все же удалось задать несколько вопросов сразу после открытия посольства.
Яна Шипко, корреспондент:
Какое значение для двусторонних отношений имеют сегодняшние события?
Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации:
Значение очень большое. Мой первый официальный визит, открытие посольства. Это два очень важных шага на пути интенсификации наших отношений.
Яна Шипко:
Вы начали свою речь словами нашего классика Якуба Коласа о том, что смысл жизни – непрерывное движение. А какие сейчас открываются направления для, как говорится, движения на сближение?
Иньяцио Кассис:
Да, как я уже отмечал, Беларусь сейчас двигается в правильном направлении. Это положительно сказывается на развитии отношений. И мы будем работать над этим и дальше вместе.
Яна Шипко:
Поможет ли это также активизировать экономическое сотрудничество, чтобы было больше таких успешных примеров, как «Штадлер»?
Иньяцио Кассис:
Конечно, это одна из наших главных целей – работать над наращиванием экономического потенциала и улучшением взаимной торговли.
Яна Шипко:
Часто говорят, что Беларусь – это Восточная Швейцария. А вы заметили сходство?
Иньяцио Кассис:
Да, мне тоже импонирует это сравнение. И я был очень горд, когда господин министр Макей в интервью Suddeutsche Zeitung назвал Швейцарию примером для вашей страны. Мы этому очень рады.
Макей: Беларусь и Швейцария вносят ощутимый вклад в снижение конфронтации и в укрепление стабильности в мире
Новости Беларуси. О перспективах сотрудничества говорили и на переговорах в МИДе, где прошла встреча Владимира Макея и Иньяцио Кассиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается экономического взаимодействия, то Швейцария намерена увеличить товарооборот с нашей страной в два раза. Ускорить темпы взаимной торговли намерены за счет инвестиций. Для этого нужны соответствующие условия, и стороны готовы работать над этим.
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Уже запланировано заседание белорусско-швейцарского торгового комитета. В поле взаимных интересов не только бизнес, а еще политика, дипломатия и гуманитарное сотрудничество.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы обменялись мнениями по актуальным темам региональной и глобальной повестки дня. Примечательно, что визит моего коллеги проходит в 5-ю годовщину исторических переговоров в Минске в нормандском формате по ситуации на востоке Украины.
В этом контексте отмечу, что Беларусь и Швейцария не только выступают со схожих позиций по многим вопросам международной политики, но и вносят ощутимый вклад в снижение конфронтации и укрепление стабильности в европейском регионе и мире.
Швейцария в этом плане является для нас примером.
Мы считаем, что объединение усилий Беларуси и Швейцарии может принести ещё больше позитивных плодов в этом плане.
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Стороны намерены активизировать межпарламентский диалог и отдельно обсудили, как помогать третьим странам преодолевать последствия техногенных и природных катастроф. Владимир Макей отметил, что Швейцария оказала значительную поддержку Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС.