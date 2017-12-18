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Ирина Кривко финишировала второй в женском масс-старте на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси

18.12.2017 - 21:35

Новости Беларуси. Ирина Кривко сотворила сенсацию на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В женском масс-старте белоруска финишировала второй, впервые в карьере попав в призы на таком уровне. Ирина показала идеальную стрельбу на всех четырёх огневых рубежах и отстала от победительницы – француженки Жюстин Бреза – всего на 11 секунд.

За спиной у Кривко остались такие опытные соперницы, как немка Лаура Дальмайер и представительница Словакии Анастасия Кузьмина.

Ирина Кривко, призёр этапа Кубка мира по биатлону:
Я даже и подумать не могла, что за всю мою карьеру в биатлоне, мне удастся на нём побывать не в эстафетной гонке, а именно в личной. Поэтому я рада, что ушла в число спортсменов, которые были на личных подиумах.

Ирина Кривко финишировала второй в женском масс-старте на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси

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