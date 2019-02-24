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Ирина Кривко выиграла серебро в преследовании на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

24.02.2019 - 15:13

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Пьхёнчхана Ирина Кривко завоевала серебряную медаль на ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Спортсменка пришла второй в гонке преследования.  

Фото: twitter.com/IBU_CUP  

В состязании не участвовали шведские биатлонистки Муна Брурссон и Ханна Оберг, которые имели высокие шансы на победу. У Брурссон была фора в 38 секунд, что почти гарантировало ей попадание в тройку лучших.  

Поскольку не было двух серьёзных конкуренток, это дало возможность побороться за медали другим биатлонисткам. Лучшей оказалась россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая пришла первой со значительным отрывом (27:43.4).  

Второй финишную черту пересекла лидер белорусской сборной Ирина Кривко (+37.5), спортсменка допустила один промах. На третьем месте немка Надин Хорхлер (+49.4).  

Для Кривко полученная медаль стала второй на ЧЕ по биатлону в «Раубичах». 

Ранее Ирина завоевала бронзу в индивидуальной гонке – здесь подробности.  

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