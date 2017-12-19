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БАТЭ – чемпион Беларуси. Исполком федерации футбола принял решение

19.12.2017 - 18:11

Новости Беларуси. Исполком АБФФ, который заседал 19 декабря в Доме футбола, окончательно утвердил БАТЭ чемпионом Беларуси-2017.

Решения дисциплинарного и аппеляционного комитетов по так называемому «делу Веремко» пересмотрены не были, а это значит, что золотые медали остаются в Борисове.

Также на исполкоме были названы лучшие игроки минувшего первенства в различных амплуа. Титул лучшего бомбардира, нападающего и лучшего игрока в целом достался Михаилу Гордейчуку из БАТЭ. На его счету 18 голов и 5 точных передач.

Также представители борисовского клуба получат призы в номинациях «лучший вратарь» и «лучший защитник». Этими званиями наградили Дениса Щербицкого и Неманью Милуновича соответственно. А вот среди полузащитников сильнейшим признан Александр Нойок из столичного «Динамо».

Фото: fcbate.by

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