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Испытатели минских тракторов сегодня демонстрировали мастерство вождения

13.05.2017 - 16:30

Новости Беларуси. Публичный тест-драйв. Обкатка машин – дело для них привычное. Здесь же показывали высший пилотаж. Заезды на скорость и управление техникой в условиях приближённых к полевым.

В финал вышли семь трактористов. Среди них и представительница прекрасной половины человечества.

Ей предстоит принять участие в международном ралли на тракторах.

Из нашей страны в Россию участники путешествия отправятся уже ближайшей осенью.

Екатерина Курленко, тракторист:
Водительские права есть и тракторные, ещё надумываю в конце августа открыть себе ещё одну тракторную – с установкой ковша. Такая более тяжёлая техника

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора предприятия по производству тракторов:
В каждом структурном подразделении есть свои специалисты. Допустим, трактористы у нас более 160. Каждое подразделение выбирает финалиста.

Финалисты участвуют в финальном этапе конкурса молодых специалистов.  

Профессиональное мастерство сегодня демонстрировали также фрезеровщики, токари, слесари, сварщики и мастера. Все – благодаря кому с конвейера сходят машины, известные в разных уголках планеты. Победителю конкурса – премия и годовая прибавка к зарплате. 

Руслан Левшуков, токарь:
Нам выдается болванка, из неё нужно сделать готовую деталь. Нарезать резьбу, просверлить её. Хотелось бы победить.

С недавнего времени увидеть как собираются белорусские тракторы могут и туристы.

Частые гости на предприятии – иностранцы.

После посещения цехов МТЗ им выдают сертификат – принимал участие в зборке трактора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытатели минских тракторов сегодня демонстрировали мастерство вождения

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