﻿ Историческое событие: в Минске презентовали Новый Завет на белорусском языке | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Историческое событие: в Минске презентовали Новый Завет на белорусском языке

15.11.2017 - 21:55

Новости Беларуси. Первыми читателями стали посетители Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перевод вышел в свет в шести тысячах экземплярах. В будущем его можно будет читать и в электронном виде. За работой над Священным Писанием на роднай мове переводчики трудились целых 25 лет.

В Белорусской православной церкви это считают по-настоящему историческим событием. И символичным – издание вышло в год 500-летия книгопечатания.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Кто пожелает прикоснуться к этому источнику, почитать на родном языке, будет иметь такую возможность.   

Историческое событие: в Минске презентовали Новый Завет на белорусском языке

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новый Завет на белорусском языке впервые представят в Минске
Новый Завет на белорусском языке впервые представят в Минске
Памятный знак Библии XVI века установят в Бресте
Памятный знак Библии XVI века установят в Бресте
На Минщине стартовала неделя православной книги
На Минщине стартовала неделя православной книги
Факсимиле Туровского Евангелия представили в Гомеле
Факсимиле Туровского Евангелия, самого древнего книжного памятника Беларуси, представили в Гомеле
В Гродно впервые представили факсимильные издания книжных шедевров средневековой духовной культуры Беларуси
Факсимильные издания книжных шедевров средневековой духовной культуры Беларуси представили в Гродно
Белорусская православная церковь получила в дар от МВД уникальные книги XVIII-XX веков
Белорусская православная церковь получила в дар от МВД уникальные книги XVIII-XX веков
Первые страницы практически точной копии Полоцкого Евангелия 4 декабря появились в Минске
Первые страницы практически точной копии Полоцкого Евангелия 4 декабря появились в Минске
Факсимильное издание о жизни святой Евфросинии Полоцкой
Факсимильное издание о жизни святой Евфросинии Полоцкой презентовали в Минске
Все новости по теме Религиозные книги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru