новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Истории бывают разные: по каким вопросам 18 февраля обращались к администрациям районов Минска

18.02.2017 - 21:06

Новости Беларуси. Проблема – частная, решение – общее. Каждому белорусу была предоставлена возможность получить профессиональную консультацию у специалистов по вопросам уплаты сбора на финансирование госрасходов.

18 февраля в Минске встречи с горожанами вела местная власть.

С какими вопросами в Мингорисполком и администрации районов пришли люди – узнали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители:
Была в трудовой запись, не брали после этого на работу.

Камень пробил почку. Пока выяснили что, я весь год не работала. Только в прошлом году меня прооперировали.

Ремесленную деятельность начала в 2015 году, не успела заплатить до 28.12, поскольку не знала, что я буду планировать такую деятельность.

Александр Юхимук, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:
Поясняю, какие документы они должны предоставить. Это все административная процедура, поэтому они через службу «одно окно» подают заявление с определенным пакетом документов.

Максим Слиж, СТВ:
Истории бывают разные. Но главным остается знаменатель «обстоятельства», с которым столкнулся человек. Ведь ситуацию, когда работать хотел, но не мог, или мог, но не хотел, можно трактовать по-своему.

На прием к заместителю председателя Мингорисполкома Виталий Данилович пришел вместе с женой. Причина их обращения – так называемое «письмо счастья».

Мужчина уволился с работы из-за болезни. Дальше была операция и долгий период восстановления.

Помимо расходов на реабилитацию, семейный бюджет приходится делить на троих и оплачивать арендное жилье. А здесь еще и налог за социальное иждивенчество.

Ольга Данилович, жительница Минска:
Нам объяснили, куда еще можно обратиться. И думаем, что наш вопрос решится либо положительно, любо с уменьшением оплаты за налог.

В коридорах районных администраций столицы сегодня многолюдно. И в перечне тем – не только Декрет под номером 3. Граждан интересуют вопросы трудоустройства, строительства, ведения бизнеса.

Валентин Керножицкий, управляющий делами администрации Заводского района Минска:
У нас в администрации создана комиссия по рассмотрению заявлений граждан об уплате этого сбора. Чуть меньше 100 человек уже обратилось с такими заявлениями. Мы еженедельно заседаем, просматриваем ситуацию. У нас есть представители и поликлиники, и территориальный центр соцобслуживания населения, финансовый отдел, юридический отдел.

Вячеславу 54 года. Долгое время работал сварщиком, потом подвело зрение и пришлось переквалифицироваться. Но и на новом месте долго не задержался. Руководство сменилось, и в продлении контракта отказало. Теперь с матерью приходится жить только на пенсию, появились долги за коммуналку.

Мужчина признается, что готов взяться за любое дело, веедь привык жить честно… Только бы помогли.

Вячеслав Запольский, житель Минска:
В жилищный центр я обращался, что нечем мне платить за квартиру. Что мне делать я не знаю. Я много кем работал. Последнее время просто дворником.

А Даниил не мог устроиться на работу из-за отсутствия военного билета. Получилась так, что молодому человеку дали отсрочку от призыва по состоянию здоровья. Сразу на три месяца, затем еще, а почти через год признали негодным к службе.

Билет военный выдали, работа нашлась быстро. И тут пришло письмо: не работал – заплати.

Даниил Черников, житель Минска:
Если пришла повестка в армию, а потом только отсрочка, соответственно нужно описать ситуацию: что я обучался, проживаю с родителями. Предоставить справку о доходах, если я на данный момент работаю, а те полгода не работал. Подать заявление, сказали, что оно, скорее всего, будет одобрено.

Такой открытый диалог позволяет взять ситуацию на контроль и рассказать о путях решение проблемы. При этом чиновники доступны, а люди находят ответ именно на свой вопрос и, конечно, взаимопонимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Истории бывают разные: по каким вопросам 18 февраля обращались к администрациям районов Минска

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске увеличен прием службы «одно окно»: 18 февраля документы примут до 18.00
В Минске увеличен прием службы «одно окно»: 18 февраля документы примут до 18.00
Комиссии, рассматривающие обращения по Декрету №3, 18 февраля будут принимать с 08.00 до 17.00
Комиссии, рассматривающие обращения по Декрету №3, 18 февраля будут принимать с 08.00 до 17.00
Не нашли настолько трудной ситуации: в Клецком районе из 6 человек от уплаты сбора освободили одного
Не нашли настолько трудной ситуации: в Клецком районе из 6 человек от уплаты сбора освободили одного
По графику рабочего дня будут вести прием комиссии по рассмотрению обращений по уплате сбора на финансирование госрасходов 18 февраля
По графику рабочего дня будут вести прием комиссии по рассмотрению обращений по уплате сбора на финансирование госрасходов 18 февраля
Декрет «О предупреждении социального иждивенчества»: какие внесены изменения?
Александр Позняк расскажет о Декрете №3 жителям Витебска 16 февраля
Александр Позняк расскажет о Декрете №3 жителям Витебска 16 февраля
В усиленном режиме: в налоговые службы Минска обратились почти 18 тысяч граждан, попадающие под действие декрета № 3
В усиленном режиме: в налоговые службы Минска обратились почти 18 тысяч граждан, попадающие под действие декрета № 3
«Верила, что хотя бы частично сократят»: как белорусы доказывают свое право не платить сбор на финансирование госрасходов
«Верила, что хотя бы частично сократят»: как белорусы доказывают свое право не платить сбор на финансирование госрасходов
Все новости по теме Налоги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru