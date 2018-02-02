﻿ Истории героев самой кровавой битвы: ровно 75 лет со дня победы в Сталинграде | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Истории героев самой кровавой битвы: ровно 75 лет со дня победы в Сталинграде

02.02.2018 - 23:16

Новости Беларуси. И о сражении, которое сложно переоценить. Сталинградская битва, с момента которой уже прошло 75 лет, стала переломной во всей Великой Отечественной войне. Больше двух миллионов человек, тысячи единиц техники и 200 дней кровопролитных боёв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сражение сложно переоценить. Сталинградская битва стала переломной во всей Великой Отечественной войне. Больше двух миллионов человек, тысячи единиц техники и 200 дней кровопролитных боев. Выжить в этом пекле было непросто, до наших дней дожили единицы.

Медаль за оборону Сталинграда появилась уже после ранения в сентябре 42-го. Петру Колпакову – скоро 95. О том, что про ту битву не звенит напоминание на груди, не беспокоится.

Главное осталось в памяти. Ветеран может пересказать, причем в деталях, все, что было 75 лет назад.

Петр Колпаков, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы:
Немцы не выдержали нашей атаки – отступили на 20 километров.

В жерле самой кровавой бойни доброволец Петр Колпаков провел два месяца. Хотя подсчитано, под Сталинградом солдат в среднем жил всего одни сутки. Смерть зачастую ходила где-то рядом.

Петр Колпаков:
Лежу, а пули – тук-тук-тук. Улетели. Поднимаюсь – в области ног три пробоины.

Галстук, пиджак с медалями. Для Петра Колпакова этот день особенный. Знают об этом и соседи.

Еще больше тепла в словах коллег-ветеранов за праздничным столом. Анна Воронова – та вторая, что выжила – в Сталинград попала в 17 лет. Чтобы прокормить сослуживцев, спала сидя не один месяц. 

Анна Воронова, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы:
На форточке написано было: стучать в любое время суток. Я садилась на стул, как на лошадь, одевала шапку-ушанку, чтобы шапка касалась форточки. Когда солдат стучал – это вибрировало и меня будило.

Как и боевая подруга, Пётр Колпаков дошел до самого Берлина. Там из родного «ТТ» внес свою лепту в победный залп. В первую очередь в честь тех, кто его не дождался.

Истории героев самой кровавой битвы: ровно 75 лет со дня победы в Сталинграде

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Наши спасители брали нас и уходили на болото». История 40 детей, спасшихся во время Холокоста
«Наши спасители брали нас и уходили на болото». История 40 детей, спасшихся во время Холокоста
Нас везли в фургонах, а мороз был жуткий. История о том, как двухлетняя девочка выживала в блокадном Ленинграде
Нас везли в фургонах, а мороз был жуткий. История о том, как двухлетняя девочка выживала в блокадном Ленинграде
Из топора делал винтовку, а из польских монет – медали: новая экспозиция в музее ВОВ
Из топора делал винтовку, а из польских монет – медали: новая экспозиция в музее ВОВ
Воспитанники школы №2 в Марьиной Горке адаптировали к виртуальному миру историю Великой Отечественной войны
Воспитанники школы №2 в Марьиной Горке адаптировали к виртуальному миру историю Великой Отечественной войны
«Я очень взволнована тем, что люди помнят, знают»: под Минском открыли мемориальную доску Николаю Михайлашеву
«Я очень взволнована тем, что люди помнят, знают»: под Минском открыли мемориальную доску Николаю Михайлашеву
Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Памятник «Стражам границ» после капитального ремонта открыли в Бресте – видеофакт
Памятник «Стражам границ» после капитального ремонта открыли в Бресте – видеофакт
Землю с братской могилы в Витебском районе передадут родственникам погибшего солдата в Азербайджан
Землю с братской могилы в Витебском районе передадут родственникам погибшего солдата в Азербайджан
Все новости по теме Великая Отечественная война, Вторая мировая война
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru