Итоги 2020-го и прогноз на предстоящий год. Работу экономики обсуждают во Дворце Независимости

Аналитик БИСИ о возможных санкциях: «Отказаться от белорусских нефтепродуктов достаточно сложно, заменить их нечем»

Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И о тех, кто вновь пытается говорить с суверенным государством языком давления.

«Санкции, которыми угрожает в настоящее время ЕС Беларуси, вообще не имеют никакого отношения к протестам»

Евгений Пустовой, корреспондент:

Под санкциями Беларусь – за свою аутентичную геополитическую позицию – живет уже с прошлого века. Это скорее всего такое пугало международной политики. Ну надо же что-то заявлять еврочиновникам.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы видим просто яркие информационные вбросы, ориентированные в первую очередь на то, как среагирует белорусская сторона, как среагируют ее соседи. И исходя уже из реакции на информационные вбросы, подстраиваться и формировать этот список санкций.

Михаил Ковалев о призывах к санкциям: «В целом наша страна этого манёвра практически не заметит»

Отказаться от белорусских нефтепродуктов достаточно сложно, заменить их нечем. Заменить товары, которые идут через прибалтийские порты сейчас, в том числе нечем заменить. На практике такие действия должны либо компенсироваться со стороны того же Евросоюза или со стороны заказчиков, которые требуют от стран Балтии или Польши таких броских заявлений. Но компенсировать можно было, когда, в принципе, ситуация экономическая у них у самих была хорошая, а когда сейчас у них резкий спад из-за пандемии, то помогать третьим странам, не помогая своему населению, это, конечно, бьет по их политическому имиджу.

Евгений Пустовой:

Кстати, эксперты прогнозируют, что спад этого года в странах ЕАЭС существенно меньший, чем в еврозоне. Отличие на 5 %.

Весьма символично: сегодня день памяти благоверного князя Александра Невского. И еще в XIII веке он задал верный геополитический курс – «друзей искать на Востоке».

Александр Лукашенко давно выбрал сотрудничество с Китаем. Именно только экономике Поднебесной и сулят рост.

Алексей Авдонин:

Белорусская сторона вынуждена искать альтернативные направления сотрудничества, альтернативой сейчас однозначно выступает Китай как лидер экономического роста. И самое интересное, что все страны мира (США, страны Евросоюза) стремятся активно сотрудничать с Китаем, потому что только он на ближайшие 10 лет будет являться ключевым драйвером мировой экономики.

Евгений Пустовой:

Санкции санкциями, а цифры свидетельствуют о следующем: в ноябре экспортные перевозки грузов по железной дороге увеличились на 6 %. В сравнении с ноябрем 2019-го в 1,5 раза увеличилась перевозка удобрений и цемента, на 11 % – нефтепродуктов.

Едем дальше. Двигаемся на Восток.

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