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Итоги 23 тура футбольной Беларусбанк высшей лиги

23.09.2017 - 21:06

Новости Беларуси. Два матча 23 тура футбольной Беларусбанк высшей лиги прошли накануне. В центральной дуэли брестское «Динамо» взяло верх над «Динамо» минским, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Судьбу противостояния решил единственный точный удар. Его на 77 минуте со штрафного нанес легионер брестчан Торрес. 1-0 в пользу команды из города над Бугом.

Это значит, что минское «Динамо» хоть и занимает по-прежнему первое место в таблице, однако по потерянным очкам теперь уступает солигорскому «Шахтеру». Другой поединок дня завершился безголевым миром. Победителя не выявили «Гомель» и «Днепр».

Еще два матча проходят сегодня. В обоих принимают участие претенденты на золото чемпионата. Встреча БАТЭ и «Слуцка» уже завершилась. Борисовчане учинили гостям форменный разгром – 6:0. А поединок между «Шахтером» и  «Ислочью» продолжается. После первого тайма впереди клуб из Солигорска.

Итоги 23 тура футбольной Беларусбанк высшей лиги

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