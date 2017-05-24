Из КНР в Беларусь по новому ЖД-пути следует первый поезд с товарами

Новости Беларуси. Из Китая в Беларусь следует первый товарный поезд по новой прямой железнодорожной ветке, которая должна стать одним из важных транспортных коридоров между КНР и Европой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пути он будет еще более 10 дней.

Первый поезд везет в нашу страну 41 контейнер китайских товаров: от мобильных телефонов до запчастей для автомобилей. Раньше экспортную продукцию из южных китайских городов вывозили либо морским путем, либо длинным железнодорожным.