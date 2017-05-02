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Из Минска в «Великий камень» и обратно: 2 мая запускают новый автобусный маршрут

02.05.2017 - 09:35

Новости Беларуси. По маршруту Минск – «Великий камень». Этим утром от станции метро «Могилевская» отправится в первый рейс автобус, который свяжет столицу с китайско-белорусским индустриальным парком. Транспортники считают, что перевозки на этом направлении будут рентабельными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Солодкий, заместитель генерального директора ОАО «Миноблавтотранс»:
Один маршрут, 375-й, Минск – «Великий камень» – со станции метро «Могилевская». Второй маршрут, Смолевичи – «Великий камень», будет отправляться от центра города. Первоначально эти маршруты планируются для подвоза рабочих, в перспективе мы планируем, что эти маршруты будут подвозить всех желающих, в том числе и население, которое будет жить на территории парка «Великий камень».

Из столицы в индустриальный парк автобусы будут курсировать три раза в день: утром, днем и вечером. А вот из Смолевичей в «Великий камень» на общественном транспорте можно будет доехать два раза в день.

Из Минска в «Великий камень» и обратно: 2 мая запускают новый автобусный маршрут

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